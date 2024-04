Anslut enkelt till smarta hemnätverk och röstassistenter.

Smidig kompatibilitet med Matter och Control4 innebär att du enkelt kan integrera The One i ditt befintliga smarta hemnätverk. Du kan även styra TV:n med rösten genom att trycka på Alexa-knappen på fjärrkontrollen för att be Alexa göra det. Eller be Google göra det via Google Assistent-aktiverade enheter.