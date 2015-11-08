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Utgått
7FF3FPW/00
Dela med dig av dina minnen
Hur många digitala bilder har du i datorn? Nu kan du titta på, dela med dig av, organisera och återuppleva dina minnen med PhotoFrame™ från Philips – det lättaste sättet att dela med sig av minnen genom att visa digitala foton i enastående kvalitet utan dator.
17,8 cm (7-tums) LCD
Höjd-/breddförhållande 16:9
USB-anslutning för enkel visning av bilder som lagrats i USB-flashminnet.
Det är en bildspelseffekt som visar bilder i collageformat. Olika bilder sammanställs automatiskt och slumpmässigt vilket gör att du slipper de trista kanter som kan uppstå om bilderna är mindre än skärmen.
RadiantColor är Philips egen teknik för visning av små bilder i det optimala höjd-/breddförhållandet 4:3. Med hjälp av den här tekniken dras färgerna i bilder som är mindre än helskärmsbilder ut på skärmen och på så sätt undviker du svarta fält och får ett störningsfritt höjd-/breddförhållande.
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1.0
av 5
2
Recensioner
jackymicheldu70
08/11/2015
France
cadre
ce cadre numérique décharge vite et pas assez de place de stockage . difficile a utiliser
Den här recensionen skrevs för 8FF3FPW Cadre Photo
Den här recensionen skrevs för 8FF3FPW Cadre Photo
Henja
16/06/2013
Nederland
het apparaat geeft een beperkt beeld
Helaas worden foto's niet in hun geheel weergegeven: er ontbreken delen van de opnamen aan de randen en voor kritische fotografen (ook als het hobby is en geen beroep) is dat heel ergerlijk.
Den här recensionen skrevs för 6FF3FPW PhotoFrame
Den här recensionen skrevs för 6FF3FPW PhotoFrame