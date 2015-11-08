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Utgått

PhotoFrame personlig

7FF3FPW/00

1

| (2) Recensioner

Dela med dig av dina minnen

Hur många digitala bilder har du i datorn? Nu kan du titta på, dela med dig av, organisera och återuppleva dina minnen med PhotoFrame™ från Philips – det lättaste sättet att dela med sig av minnen genom att visa digitala foton i enastående kvalitet utan dator.

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Dela med dig av dina minnen

  • 17,8 cm (7-tums) LCD

  • Höjd-/breddförhållande 16:9

Visa bilder i USB-flashminnet utan dator

USB-anslutning för enkel visning av bilder som lagrats i USB-flashminnet.

Ha skoj med kollage: visa flera foton i en vy

Det är en bildspelseffekt som visar bilder i collageformat. Olika bilder sammanställs automatiskt och slumpmässigt vilket gör att du slipper de trista kanter som kan uppstå om bilderna är mindre än skärmen.

Kasta nytt sken över gamla minnen med RadiantColor

RadiantColor är Philips egen teknik för visning av små bilder i det optimala höjd-/breddförhållandet 4:3. Med hjälp av den här tekniken dras färgerna i bilder som är mindre än helskärmsbilder ut på skärmen och på så sätt undviker du svarta fält och får ett störningsfritt höjd-/breddförhållande.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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1.0

av 5

2

Recensioner

5
4
3
2

08/11/2015

France

France

cadre

ce cadre numérique décharge vite et pas assez de place de stockage . difficile a utiliser

Den här recensionen skrevs för 8FF3FPW Cadre Photo

Den här recensionen skrevs för 8FF3FPW Cadre Photo

16/06/2013

Nederland

Nederland

het apparaat geeft een beperkt beeld

Helaas worden foto's niet in hun geheel weergegeven: er ontbreken delen van de opnamen aan de randen en voor kritische fotografen (ook als het hobby is en geen beroep) is dat heel ergerlijk.

Den här recensionen skrevs för 6FF3FPW PhotoFrame

Den här recensionen skrevs för 6FF3FPW PhotoFrame

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