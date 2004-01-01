Söktermer

      Maximera interaktionen och inspirera till samarbete med en interaktiv Philips C-Line-skärm. Dessa Android-drivna skärmar är tillverkade för att tåla intensiv daglig användning och har upp till tio pekpunkter, kant-till-kant-glas och en platt design.

      Interaktiv mötesskärm

      Avancerad kapacitiv multitpekteknik

      • 86 tum
      • Drivs av Android
      • 350 cd/m²
      Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control

      Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control

      Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.

      OPS-plats gör det möjligt att bädda in datorn utan kablar

      OPS-plats gör det möjligt att bädda in datorn utan kablar

      Integrera en dator eller en Android-driven CRD50-modul direkt med din Philips Professional Display. OPS-platsen innehåller alla anslutningar du behöver för att köra din OPS-lösning, inklusive en strömkälla.

      Trådlös skärmdelning och avancerat samarbete

      Visa fyra flöden på en skärm. Trådlös skärmdelning gör att du kan ansluta flera enheter samtidigt för snabbt innehållsbyte när du behöver det. Använd ditt befintliga Wi-Fi-nätverk för att omedelbart och säkert ansluta enheter, eller använd våra HDMI Interact-donglar (tillval) för att casta direkt på skärmen utan att du behöver ansluta till ditt skyddade nätverk.

      HID kapacitiv pekskärm med USB Plug & Play

      Den kapacitiva pekskärmen ger dig ett modernt utseende med kant-till-kant-glas och en rambredd på bara 1,5 mm! Skapa en minnesvärd interaktiv upplevelse med upp till tio pekpunkter samtidigt. Den här skärmen är perfekt att använda vid samarbeten och i tävlingsmiljöer och ser till att publiken kan ta del av innehållet, vilket gör den perfekt för utbildning, offentliga lokaler, företag, hotell- och restaurangbranschen samt detaljhandeln.

      Inbyggt whiteboard-läge

      Inspirera till smidiga samarbeten med whiteboardläget. Aktivera den här funktionen för att förvandla skärmen till en tom duk som flera användare kan rita på med fingret eller särskilda skärmpennor. Allt på skärmen kan därefter sparas för enkel utskrift eller fildelning.

      Snabba och enkla videokonferenser

      Videokonferensprogramvara som är klar att användas gör privata gruppvideosamtal enklare än någonsin. Använd bara din egen kamera eller lägg till Logitech Meetup-paketet (tillval) för en allt-i-ett-lösning för ConferenceCam.

      Crestron Connected-certifierad

      Integrera den här Philips-skärmen för professionellt bruk i ditt Crestron-nätverk för fullständig fjärrkontroll via laptoppen, datorn eller din mobila enhet. Slå på och stäng av skärmen, schemalägg innehåll, hantera inställningar och anslut enkelt externa enheter. Crestron Connected® tillhandahåller en snabb, tillförlitlig och säker företagslösning för systemstyrning.

      Android SoC-processor. Ursprungliga appar och webbappar

      Styr skärmen via en internetanslutning. Android-drivna Philips Professional Displays är optimerade för ursprungliga Android-appar, och du kan även installera webbappar direkt på skärmen. Ett nytt Android-operativsystem ser till att programvaran är säker och har de senaste specifikationerna längre.

      Tekniska specifikationer

      • Bild/visning

        Diagonal skärmstorlek (metrisk)
        217.42  cm
        Diagonal skärmstorlek (tum)
        85.6  tum
        Bildförhållande
        16:9
        Skärmupplösning
        3 840 x 2 160
        Bildpunktavstånd
        0,4935 (H) x 0,4935 (V) mm
        Optimal upplösning
        3840 x 2160 vid 60 Hz
        Ljusstyrka
        350  cd/m²
        Antal färger
        1,07 miljarder
        Kontrastförhållande (medel)
        1000:1
        Dynamiskt kontrastförhållande
        500 000:1
        Svarstid (medel)
        8  ms
        Synfältsvinkel (horisontell)
        178  grader
        Synfältsvinkel (vertikal)
        178  grader
        Bildförbättring
        • 3:2–2:2 filmdetektering
        • Rörelsekompenserad videobearbetning
        • 3D MA-videobearbetning
        • Dynamisk kontrastförbättring
        • Progressive Scan
        Operativsystem
        Android 9

      • Anslutningar

        Ljudutgång
        3,5 mm-uttag (x2)
        Videoingång
        • Display Port 1.2 (x1)
        • HDMI 2.0 (x4)
        • DVI-I (x 1)
        • USB 2.0 (x2)
        • USB 3.0 (x2)
        • USB-C
        Ljudingång
        3,5 mm-uttag
        Andra anslutningar
        • OPS
        • Micro-SD
        Video output (Videoutgång)
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • HDMI 2.0 (x1)
        Extern kontroll
        • RJ45
        • RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag
        • IR (in/ut) 3,5 mm-uttag

      • Bekvämlighet

        Placering
        Liggande (18/7 )
        Skärmsläckarfunktioner
        Pixelskift, låg ljusstyrka
        Tangentbordskontroll
        • Dold
        • Låsbar
        Signalgenomkoppling
        • RS232
        • IR Loopthrough
        • DisplayPort
        Enkel installation
        Smart-insats
        Energisparfunktioner
        Smart Power
        Nätverksstyrd
        • RJ45
        • RS232
        DPMS-energisparsystem
        Ja

      • Ljud

        Inbyggda högtalare
        2 x 20 W RMS

      • Effekt

        Nätström
        100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
        Förbrukning (medel)
        300  W
        Förbrukning (max)
        500 W
        Strömförbrukning i standby-läge
        < 0,5 W
        Energiklass
        G

      • Bildskärmsupplösningar som stöds

        Datorformat
        • 1 920 x 1 200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1 680 x 1050, 60 Hz
        • 1 600 x 1 200, 60Hz
        • 1 600 x 900, 60 Hz
        • 1 440 x 1 050, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60, 75 Hz
        • 1 400 x 1050, 60, 75 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1 280 x 1 024, 60, 67, 75 Hz
        • 1 280 x 960, 60 Hz
        • 1 280 x 800, 60, 75 Hz
        • 1 280 x 768, 60 Hz, 75 Hz
        • 1 280 x 720, 60, 70 Hz
        • 1 152 x 900, 66 Hz
        • 1 152 x 864, 60, 70, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60,70 Hz
        • 960 x 720, 75 Hz
        • 848 x 480, 60 Hz
        • 832 x 624, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 640 x 350, 70 Hz
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        Videoformat
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 576 bpkt, 50 Hz
        • 480 bpkt, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60Hz
        • 4 000 x 2 000, 50, 60 Hz
        • 720p, 50, 60Hz
        UHD format
        • 3 840 x 2 160, 24, 25, 30, 60 Hz
        • 3 840 x 2 160 50 Hz

      • Mått

        Fäste för Smart-insats
        6*M4*L6, 100 mm pitch, maxstorlek 180 x 300 mm
        Bredd
        1 949,00  mm
        Produktvikt
        78,1  kg
        Höjd
        1 120,00  mm
        Djup
        77,50 (vid väggmontering), 93,00 (vid max)  mm
        Bredd (tum)
        76,73  tum
        Höjd (tum)
        44.09  tum
        Väggfäste
        600 (H) x 400 (V) mm, M8
        Djup (tum)
        3.05(@wall mount), 3.66(@max)  tum
        Rambredd
        1,50 mm (jämnt)
        Produktvikt (i lbs)
        172,18  lb

      • Driftförhållanden

        Höjd
        0 ~ 3 000 m
        Temperaturintervall (drift)
        0 ~ 40  °C
        MTBF
        50 000  timmar
        Relativ luftfuktighet
        20~80 % (drift),5~95 % (förvaring)  %
        Temperaturintervall (förvaring)
        -20 ~ 60  °C

      • Multimedietillämpningar

        USB-uppspelning, video
        • ASF
        • AVI
        • FLV
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WEBM
        • WMV
        • DAT
        USB-uppspelning, bild
        • BMP
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        USB-uppspelning, ljud
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA

      • Intern spelare

        CPU
        MTK5680
        microSD-kort
        Stöd för 1 TB
        Förvaring
        32 GB eMMc
        Wi-Fi
        • AP (WC0SR2511-88112BU)
        • STA (WCT5GM2511MT7668AU)
        RAM
        DDR4 4 GB

      • Interaktiv multipekning

        Tryckpunkter
        10 samtidiga tryckpunkter

      • Tillbehör

        Tillbehör som medföljer
        • Philips-logotyp (x1)
        • Kabel för RS232-seriekoppling (x1)
        • AAA-batterier (x1)
        • Rengöringsduk (x1)
        • DVI-I-kabel (1,8 m) (x1)
        • HDMI-kabel (3 m) (x1)
        • IR-sensorkabel (1,8 m) (x1)
        • M2-skruv (x2)
        • M3-skruv (x2)
        • Nätkabel (x3)
        • Snabbstartsguide (x1)
        • Fjärrkontroll (x1)
        • RS232-kabel (3 m) (x1)
        • Pekpenna (x2)
        • USB-A till B-kabel (3 m) (x1)
        • USB-skydd (x1)

      • Övrigt

        OSD-språk (On-screen Display)
        • Engelska
        • Franska
        • Tyska
        • Spanska
        • Polera
        • Turkiska
        • Ryska
        • Italienska
        • kinesiska (förenklad)
        • Traditionell kinesiska
        • Arabiska
        • Japanska
        • Danska
        • Nederländska
        • Finnish
        • Norska
        • Portugisiska
        • Svenska
        Garanti
        3 års garanti
        Myndighetsgodkännande
        • CE
        • RoHS
        • CB
        • CU
        • EAC
        • EMF
        • ETL
        • FCC, klass A
        • PSB
        • VCCI

