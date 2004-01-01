86BDL6051C/00
Interaktiv mötesskärm
Maximera interaktionen och inspirera till samarbete med en interaktiv Philips C-Line-skärm. Dessa Android-drivna skärmar är tillverkade för att tåla intensiv daglig användning och har upp till tio pekpunkter, kant-till-kant-glas och en platt design.
C-Line-skärm
Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.
Integrera en dator eller en Android-driven CRD50-modul direkt med din Philips Professional Display. OPS-platsen innehåller alla anslutningar du behöver för att köra din OPS-lösning, inklusive en strömkälla.
Visa fyra flöden på en skärm. Trådlös skärmdelning gör att du kan ansluta flera enheter samtidigt för snabbt innehållsbyte när du behöver det. Använd ditt befintliga Wi-Fi-nätverk för att omedelbart och säkert ansluta enheter, eller använd våra HDMI Interact-donglar (tillval) för att casta direkt på skärmen utan att du behöver ansluta till ditt skyddade nätverk.
Den kapacitiva pekskärmen ger dig ett modernt utseende med kant-till-kant-glas och en rambredd på bara 1,5 mm! Skapa en minnesvärd interaktiv upplevelse med upp till tio pekpunkter samtidigt. Den här skärmen är perfekt att använda vid samarbeten och i tävlingsmiljöer och ser till att publiken kan ta del av innehållet, vilket gör den perfekt för utbildning, offentliga lokaler, företag, hotell- och restaurangbranschen samt detaljhandeln.
Inspirera till smidiga samarbeten med whiteboardläget. Aktivera den här funktionen för att förvandla skärmen till en tom duk som flera användare kan rita på med fingret eller särskilda skärmpennor. Allt på skärmen kan därefter sparas för enkel utskrift eller fildelning.
Videokonferensprogramvara som är klar att användas gör privata gruppvideosamtal enklare än någonsin. Använd bara din egen kamera eller lägg till Logitech Meetup-paketet (tillval) för en allt-i-ett-lösning för ConferenceCam.
Integrera den här Philips-skärmen för professionellt bruk i ditt Crestron-nätverk för fullständig fjärrkontroll via laptoppen, datorn eller din mobila enhet. Slå på och stäng av skärmen, schemalägg innehåll, hantera inställningar och anslut enkelt externa enheter. Crestron Connected® tillhandahåller en snabb, tillförlitlig och säker företagslösning för systemstyrning.
Styr skärmen via en internetanslutning. Android-drivna Philips Professional Displays är optimerade för ursprungliga Android-appar, och du kan även installera webbappar direkt på skärmen. Ett nytt Android-operativsystem ser till att programvaran är säker och har de senaste specifikationerna längre.
