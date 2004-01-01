Andra objekt i rutan
- Snabbstartguide
- RS232-kabel
- AC-nätkabel
- IR-sensorkabel (1,8 m)
- Fjärrkontroll och AAA-batterier
98BDL4550D/00
På jakt efter förnyelse
Gör intryck på dina gäster med en smartare och snabbare skyltningsskärm. Skärmen är utformad för Android-appar, har inbyggt Wi-Fi och är därmed det senaste inom skyltning.
Produkten är tyvärr inte längre tillgänglig
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
D-Line-skärm
totalt
recurring payment
Spara och spela upp innehåll med internminnet. Ladda upp dina mediefiler så att de visas på skärmen och spela upp innehållet direkt. Tillsammans med den interna webbläsaren fungerar internminnet även som ett cacheminne vid strömning av onlineinnehåll. Om nätverket går ner fortsätter internminnet att köra och spela upp en cachelagrad version av innehållet – på så sätt kan dina mediefiler spelas upp även utan nätverksanslutning.
När du använder krävande kommersiella program behöver du säkerställa att du alltid kan visa ditt innehåll. Även om du troligen inte råkar ut för någon större katastrof kan FailOver ge dig skydd dygnet runt med en revolutionerande teknik som spelar upp annat innehåll på skärmen om mediespelaren skulle sluta fungera. FailOver tar automatiskt vid om den primära ingången slutar fungera. Välj bara en primär ingångsanslutning och en FailOver-anslutning så får du omedelbart skydd.
Bakgrundsbelysningens intensitet kan styras och förinställas av systemet så att strömförbrukningen kan minskas med upp till 50 %, vilket avsevärt sänker energikostnaderna.
Med en robust skärmhanteringsplattform, CMND, ligger makten i dina händer. Uppdatera och hantera innehåll med CMND & Create eller kontrollera dina inställningar med CMND & Control. Allt är möjligt med CMND.
Designa och skapa intressant innehåll med CMND & Create, ett kraftfullt författarverktyg. Med ett dra och släpp-gränssnitt, förinstallerade mallar och inbyggda widget-program kan du imponera på kunderna med intressant innehåll. Finns i stående och liggande läge.
Med CMND & Control kan du enkelt hantera flera skärmar centralt. Det har aldrig varit enklare att kontrollera din uppsättning med skärmar. Detta tack vare skärmövervakning i realtid, inställningar och programvaruuppdateringar från en annan plats, och möjlighet att anpassa och konfigurera flera bildskärmar på en gång, till exempel videovägg eller menytavla.
Styr skärmen via en internetanslutning. Android-drivna Philips Professional Displays är optimerade för ursprungliga Android-appar, och du kan även installera webbappar direkt på skärmen. Ett nytt Android 8 ser till att programvaran är säker och har de senaste specifikationerna längre.
Innehållet har högsta prioritet. Med den automatiska skärmdumpsfunktionen kan du se till att ditt innehåll körs hela tiden. Skärmdumpar görs under dagen och lagras sedan på FTP-servern. Sedan kan du visa skärmdumparna när och var som helst.
Se till att innehållet syns ur alla vinklar med ADS-vidvinkelteknik. Advanced Super Dimension Switch levererar snabbare bildbehandling på skärmen för smidigare innehållsövergångar, fantastisk bildprecision och överlägsen färgåtergivning med 180-graders visning.
Anslut och hantera dina filer via molnet med den inbyggda HTML5-webbläsaren. Med hjälp av den Chromium-baserade webbläsaren kan du designa ditt innehåll online och ansluta en enda skärm eller hela nätverket. Visa innehåll i både liggande och stående läge med Full HD-upplösning. Det är bara att ansluta skärmen till internet via Wi-Fi eller med en RJ45-kabel och lyssna på spellistor som du har skapat själv
Bild/visning
Anslutningar
Bekvämlighet
Ljud
Effekt
Bildskärmsupplösningar som stöds
Mått
Driftförhållanden
Multimedietillämpningar
Intern spelare
Tillbehör
Övrigt
Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.