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Utgått

AD295/12

4

| (19) Recensioner

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MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Kompakt design – passar var som helst och vem som helst

Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt

Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt

Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till dockningssystemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Dockningssystemet för underhållning laddar den bärbara enheten när den är dockad.

Tekniska specifikationer

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4.0

av 5

19

Recensioner

2
1

10/12/2013

España

España

Complemento ideal para la cocina

Compre este dock casi por casualidad al probarlo un dia en una gran superficie. Lo tengo instalado en la cocina y todo sen ventajas, debido a que el protector que tiene en la zona de los altavoces es metalica se puede limpiar con comidad. Es de agradecer que no tenga ninguna zona con tela por que complicaria la limpieza, no obstante la calidad de sonido en esta unidad es muy buena, tiene la potencia adecuada para poder subir el volumen muy alto y al mismo tiempo no distorsionar en absoluto, algo muy de agradecer cuando "te emocionas" y subes al maximo tu cancion favorita. Lo dicho, audio muy limpio, quizas se encuentra a faltar algo mas de agudos, pero francamente en un equipo de estas dimensiones y precio estaras mas que satisfecho

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AD295 altavoz base

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AD295 altavoz base

04/12/2013

België

België

Dit product heeft prima eigenschappen.

Het is heel makkelijk. Je zet hem neer, Ipod er op en spelen maar. echt super, en een mooi geluid.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AD295 docking speaker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AD295 docking speaker

20/03/2013

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

fantastisch apparaat

fijn apparaat prima geluid snelle bezorging en heel simpel te bedienen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AD295 docking speaker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AD295 docking speaker

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