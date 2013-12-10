Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
45 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
45 dagars ångerrätt
Utgått
AD295/12
MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.
Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till dockningssystemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Dockningssystemet för underhållning laddar den bärbara enheten när den är dockad.
Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips
4.0
av 5
19
Recensioner
hicks0r
10/12/2013
España
Complemento ideal para la cocina
Compre este dock casi por casualidad al probarlo un dia en una gran superficie. Lo tengo instalado en la cocina y todo sen ventajas, debido a que el protector que tiene en la zona de los altavoces es metalica se puede limpiar con comidad. Es de agradecer que no tenga ninguna zona con tela por que complicaria la limpieza, no obstante la calidad de sonido en esta unidad es muy buena, tiene la potencia adecuada para poder subir el volumen muy alto y al mismo tiempo no distorsionar en absoluto, algo muy de agradecer cuando "te emocionas" y subes al maximo tu cancion favorita. Lo dicho, audio muy limpio, quizas se encuentra a faltar algo mas de agudos, pero francamente en un equipo de estas dimensiones y precio estaras mas que satisfecho
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AD295 altavoz base
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AD295 altavoz base
Kelly
04/12/2013
België
Dit product heeft prima eigenschappen.
Het is heel makkelijk. Je zet hem neer, Ipod er op en spelen maar. echt super, en een mooi geluid.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AD295 docking speaker
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AD295 docking speaker
mirpix
20/03/2013
Nederland
Verifierad köpare
fantastisch apparaat
fijn apparaat prima geluid snelle bezorging en heel simpel te bedienen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AD295 docking speaker
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AD295 docking speaker