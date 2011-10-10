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Utgått
AJ3121/12
Välj själv hur dagen ska börja!
Philips klockradio är snygg och väcker dig i tid. Den har en inbyggd AM/FM-radio och du kan välja om du vill vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal.
Vakna till ljudet av favoritradiokanalen eller en larmsignal. Ställ bara in klockradion från Philips på att väcka dig med den radiokanal du senast lyssnade på eller välj att bli väckt med en larmsignal. När väckningstiden inträffar aktiveras radiokanalen eller larmsignalen automatiskt på Philips-klockradion.
Det är så enkelt att ställa in tid och larm att du kanske inte ens behöver läsa i snabbinstallationshandboken eller användningsanvisningarna. Titta bara på klockradions silkscreen-knappar när du ställer in tid och larm.
Med insomningsfunktionen bestämmer du hur länge du vill lyssna på musiken eller radion innan den ska stängas av. Du ställer bara in tiden (högst två timmar) och väljer den CD-skiva eller radiokanal som du vill lyssna på medan du slappnar av. Musiken/radion kommer att fortsätta spela under den tid som du angett för att sedan stängas av automatiskt i ett energisparande vänteläge. Insomningsfunktionen gör att du kan somna in till din favoritmusik eller radiokanal utan att behöva räkna får eller tänka på strömförbrukningen.
3.5
av 5
28
Recensioner
Billbored
10/10/2011
United Kingdom
This clock will waken the dead!!!
This is an ideal clock for all the family.you can be roused from your sleep by either music,or a buzzer...you can have the music as loud as you need,and the buzzing gets louder if you don't waken right away: believe me;it will waken you.
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Den här recensionen skrevs för AJ3121 Clock Radio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3121 Clock Radio
Rosmond
03/08/2014
Nederland
9,8
Is een echte aanrader. Prima geluid vooral voor mensen met een slecht gehoor. Verlichting perfect. Bedieningsgemak oké. Kan geen nadelen vinden.
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Den här recensionen skrevs för AJ3121 Klokradio
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Den här recensionen skrevs för AJ3121 Klokradio
julleke
21/09/2012
België
Verifierad köpare
zeer goede eigenschappen
zeer praktich in omgang zowel radio als wekkerradio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3121 Klokradio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3121 Klokradio