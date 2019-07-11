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Utgått

Klockradio

AJ3226/12

2.8

| (16) Recensioner

Välj själv hur dagen ska börja!

Snygg klockradio från Philips med två funktioner som hjälper dig att starta dagen med din favoritkanal eller ett behagligt larm. En praktisk kabel gör att du kan ansluta ditt bärbara musiksystem och lyssna på musik i sängen.

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Vakna till radio eller signal

Välj själv hur dagen ska börja!

  • FM/MW, Analog inställning

  • Dubbelt larm

  • Backup för tid och larm

  • Inbyggd ljud-in-kabel

Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal

Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal

Vakna till ljudet av favoritradiokanalen eller en larmsignal. Ställ bara in klockradion från Philips på att väcka dig med den radiokanal du senast lyssnade på eller välj att bli väckt med en larmsignal. När väckningstiden inträffar aktiveras radiokanalen eller larmsignalen automatiskt på Philips-klockradion.

Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider

Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider

Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in en larmtid för att väcka dig och den andra till din partner.

Repeterande larm för extra snooze

Repeterande larm för extra snooze

För att du inte ska försova dig har Philips-klockradion en snoozefunktion. Om larmet ljuder och du vill sova lite längre trycker du helt enkelt på knappen för repeterande larm och somnar om. Nio minuter senare ljuder larmet igen. Du kan fortsätta trycka på knappen för repeterande larm var nionde minut tills du slutligen stänger av larmet helt.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.8

av 5

16

Recensioner

11/07/2019

France

France

2019 et toujours en bon fonctionnement (déjà 7 ans)

produit pour ma part encore en bon état, il commence juste à faiblir au niveau du volume du buzzer, et le bouton pour régler l'heure (en moins) et plus sensible qu'avant. Jamais eu de clignotement

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Den här recensionen skrevs för AJ3226 Radio-réveil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3226 Radio-réveil

03/11/2011

Nederland

Nederland

goede kwaliteit.

Ik heb een klok radio gekocht van het merk philips en ben daar zeer tevrede over. Hij is gemakkelijk instelbaar en werkt perfeckt ik verslaap mij nooit meer,met deze wekker radio is echt een aanrader voor mensen die op tijd hun bed uit moeten. ik verslaap mij nooit meer..............

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Den här recensionen skrevs för AJ3226 Klokradio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3226 Klokradio

02/12/2013

België

België

Stijlvol en handig in gebruik

Mooi design en zeer handig in gebruik. Gemakkelijk met 2 wekkers die gezet kunnen worden. Eentje voor tijdens de week en eentje voor het weekend. Zo moet ik mijn wekker niet telkens opnieuw instellen.

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Den här recensionen skrevs för AJ3226 Klokradio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3226 Klokradio

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