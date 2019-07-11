Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
AJ3226/12
Välj själv hur dagen ska börja!
Snygg klockradio från Philips med två funktioner som hjälper dig att starta dagen med din favoritkanal eller ett behagligt larm. En praktisk kabel gör att du kan ansluta ditt bärbara musiksystem och lyssna på musik i sängen.
FM/MW, Analog inställning
Dubbelt larm
Backup för tid och larm
Inbyggd ljud-in-kabel
Vakna till ljudet av favoritradiokanalen eller en larmsignal. Ställ bara in klockradion från Philips på att väcka dig med den radiokanal du senast lyssnade på eller välj att bli väckt med en larmsignal. När väckningstiden inträffar aktiveras radiokanalen eller larmsignalen automatiskt på Philips-klockradion.
Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in en larmtid för att väcka dig och den andra till din partner.
För att du inte ska försova dig har Philips-klockradion en snoozefunktion. Om larmet ljuder och du vill sova lite längre trycker du helt enkelt på knappen för repeterande larm och somnar om. Nio minuter senare ljuder larmet igen. Du kan fortsätta trycka på knappen för repeterande larm var nionde minut tills du slutligen stänger av larmet helt.
2.8
av 5
16
Recensioner
acidburn3
11/07/2019
France
2019 et toujours en bon fonctionnement (déjà 7 ans)
produit pour ma part encore en bon état, il commence juste à faiblir au niveau du volume du buzzer, et le bouton pour régler l'heure (en moins) et plus sensible qu'avant. Jamais eu de clignotement
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3226 Radio-réveil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3226 Radio-réveil
Hansie
03/11/2011
Nederland
goede kwaliteit.
Ik heb een klok radio gekocht van het merk philips en ben daar zeer tevrede over. Hij is gemakkelijk instelbaar en werkt perfeckt ik verslaap mij nooit meer,met deze wekker radio is echt een aanrader voor mensen die op tijd hun bed uit moeten. ik verslaap mij nooit meer..............
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3226 Klokradio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3226 Klokradio
Tweety
02/12/2013
België
Stijlvol en handig in gebruik
Mooi design en zeer handig in gebruik. Gemakkelijk met 2 wekkers die gezet kunnen worden. Eentje voor tijdens de week en eentje voor het weekend. Zo moet ik mijn wekker niet telkens opnieuw instellen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3226 Klokradio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3226 Klokradio