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Utgått

Klockradio

AJ4000B/12

3

| (1) Recension

Ladda mobilen medan du sover

Starta dagen uppladdad med den här klockradion. Den laddar mobiltelefonen och USB-enheten samtidigt, så att du aldrig får slut på kräm. Du kan ställa in larmet på radio eller signal, och dubbelt larm gör att du får två väckningstider

Visa alla fördelar

med en inbyggd mikro-USB-kabel

Ladda mobilen medan du sover

  • Dubbel USB-port för uppladdning

  • FM, Analog inställning

  • Dubbelt larm

  • Backup för tid och larm

Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal

Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal

Vakna till ljudet av favoritradiokanalen eller en larmsignal. Ställ bara in klockradion från Philips på att väcka dig med den radiokanal du senast lyssnade på eller välj att bli väckt med en larmsignal. När väckningstiden inträffar aktiveras radiokanalen eller larmsignalen automatiskt på Philips-klockradion.

Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider

Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider

Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in en larmtid för att väcka dig och den andra till din partner.

Repeterande larm för extra snooze

Repeterande larm för extra snooze

För att du inte ska försova dig har Philips-klockradion en snoozefunktion. Om larmet ljuder och du vill sova lite längre trycker du helt enkelt på knappen för repeterande larm och somnar om. Nio minuter senare ljuder larmet igen. Du kan fortsätta trycka på knappen för repeterande larm var nionde minut tills du slutligen stänger av larmet helt.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.0

av 5

1

Recension

5
4
2
1

17/10/2013

France

France

Fonctionnellement bien mais plastique de mauvaise qualité

Comme il s'agissait d'un cadeau, je souhaitais acheter un produit de qualité. Mon radio réveil Philips vieux de 15 ans étant toujours en pleine forme, je me suis orienté naturellement vers Philips. Je recherchais un radio réveil simple, fonctionnel et avec un simple tuner analogique (les modèles Philips avec tuner numérique ont une ergonomie qui me déplaît). Sur cet aspect, pas grand chose à redire. Le choix d'un bloc secteur avec le cordon inamovible (soudé) est étrange, d'autant qu'il y avait largement la place de caser le transfo dans le corps du radio réveil. Mais là où le bat blesse vraiment, c'est la qualité de fabrication : - Le plastique est de mauvaise qualité, très cheap, assez mince. Plus rien à voir avec mon Philips Aj3290. - Les 3 boutons du bas sont mal ajustés et ne sont pas clipsés (on peut les soulever très facilement avec l'ongle faisant entrevoir le circuit imprimé). - Les boutons latéraux à 2/3 positions sont d'une qualité exécrable indigne d'une marque comme Philips. Ils sont très désagréables à manoeuvrer, les crans ne sont pas francs et la position du milieu est difficile à trouver. Franchement très déçu par ce que devient Philips.

Den här recensionen skrevs för AJ4000B Radio-réveil

Den här recensionen skrevs för AJ4000B Radio-réveil

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