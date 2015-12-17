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Utgått
AJ5300D/12
Vakna till din favoritmusik
Vakna till ljuv musik med Philips AJ5300D/12 klockradio och dockningsstation. Den kostnadsfria Philips-appen ger bättre väcknings- och radioupplevelse, medan anläggningens uteffekt på 4 W RMS ger kraftfullt och klart ljud. Docka vilken iPod eller iPhone som helst.
med 30-stiftskontakt
för iPod/iPhone
FM, dubbelt larm
4 W
Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till dockningssystemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Dockningssystemet för underhållning laddar den bärbara enheten när den är dockad.
MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.
Med digital FM-radio får du ytterligare musikalternativ till din musiksamling på ljudsystemet från Philips. Sök helt enkelt efter kanalen du vill förinställa och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda kanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.
3.1
av 5
29
Recensioner
steve35
17/12/2015
United Kingdom
The sound quality is fantastic, the features are great.
I've had it almost one year, I needed something small but I also wanted a big quality sound. This was a great choice I have what I wanted, it's hard to believe with the quality sound it's compact enough to fit anywhere. There hasn't been a day since my purchase that I haven't been completely satisfied with my decision.
Den här recensionen skrevs för AJ5300D Alarm Clock radio for iPod/iPhone
Den här recensionen skrevs för AJ5300D Alarm Clock radio for iPod/iPhone
dreke
02/12/2013
België
goed
zeer goed en makkelijk te bedienen product mooi design
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
ullisegeln
13/11/2013
Deutschland
ich bin mit dem Produkt sehr zufrieden
Ich kann dieses Produkt garantiert weiter empfehlen, da es sehr gut ist. Es
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ5300D Radiowecker für iPod/iPhone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ5300D Radiowecker für iPod/iPhone