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Utgått

Klockradio med larm, för iPod/iPhone

AJ5300D/12

3.1

| (29) Recensioner

Vakna till din favoritmusik

Vakna till ljuv musik med Philips AJ5300D/12 klockradio och dockningsstation. Den kostnadsfria Philips-appen ger bättre väcknings- och radioupplevelse, medan anläggningens uteffekt på 4 W RMS ger kraftfullt och klart ljud. Docka vilken iPod eller iPhone som helst.

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från iPhone/iPod och radio

Vakna till din favoritmusik

  • med 30-stiftskontakt

  • för iPod/iPhone

  • FM, dubbelt larm

  • 4 W

Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt

Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt

Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till dockningssystemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Dockningssystemet för underhållning laddar den bärbara enheten när den är dockad.

MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Digital FM-mottag. med förinställningar

Digital FM-mottag. med förinställningar

Med digital FM-radio får du ytterligare musikalternativ till din musiksamling på ljudsystemet från Philips. Sök helt enkelt efter kanalen du vill förinställa och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda kanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.1

av 5

29

Recensioner

17/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

The sound quality is fantastic, the features are great.

I've had it almost one year, I needed something small but I also wanted a big quality sound. This was a great choice I have what I wanted, it's hard to believe with the quality sound it's compact enough to fit anywhere. There hasn't been a day since my purchase that I haven't been completely satisfied with my decision.

Den här recensionen skrevs för AJ5300D Alarm Clock radio for iPod/iPhone

Den här recensionen skrevs för AJ5300D Alarm Clock radio for iPod/iPhone

02/12/2013

België

België

goed

zeer goed en makkelijk te bedienen product mooi design

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

13/11/2013

Deutschland

Deutschland

ich bin mit dem Produkt sehr zufrieden

Ich kann dieses Produkt garantiert weiter empfehlen, da es sehr gut ist. Es

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ5300D Radiowecker für iPod/iPhone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ5300D Radiowecker für iPod/iPhone

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