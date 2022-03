Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik

Med insomningsfunktionen bestämmer du hur länge du vill lyssna på musiken eller radion innan den ska stängas av. Du ställer bara in tiden (högst en timme) och väljer den radiokanal du vill lyssna på medan du slappnar av. Musiken/radion kommer att fortsätta spela under den tid som du angett för att sedan automatiskt växla till ett energisparande och tyst vänteläge. Insomningsfunktionen gör att du kan somna in till din favoritradiokanal utan att behöva räkna får eller tänka på elförbrukningen.