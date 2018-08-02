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Utgått
AJT5300W/12
Bluetooth®
Universell laddning
Dubbelt larm
FM, digitalmottagare
Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation på nära avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till andra Bluetooth-enheter, så att du enkelt kan spela upp din favoritmusik från alla smartphones, surfplattor och bärbara datorer, inklusive iPod eller iPhone, via en Bluetooth-aktiverad högtalare.
Den här högtalaren har en USB-port, så om din smartphone får slut på batteri antingen hemma eller ute kan du använda den bärbara högtalaren till att överföra det batteri som är kvar i högtalaren till mobilen.
Med digital FM-radio får du ytterligare musikalternativ till din musiksamling på ljudsystemet från Philips. Sök helt enkelt efter kanalen du vill förinställa och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda kanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.
3.3
av 5
8
Recensioner
skippytje
02/08/2018
België
Verifierad köpare
Mooi design
Geluid alarm is zeer stil dat kon veel beter. Mooi design. Mogelijkheid 2de alarmklokinstelling. Telefoon koppelen via bleutooth Optie smartphone opladen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJT5300W Klokradio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJT5300W Klokradio
manni19
21/01/2018
Deutschland
Prima Weckradio
Gutes Design, guter Klang, Anzeige gut zu erkennen. Einstellungen nicht ganz einfach.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJT5300W Radiowecker
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJT5300W Radiowecker
Giovanni2002
25/06/2016
Nederland
Dit product het prima eigenschappen
Pluspunten Design Geluid Gebruiksgemak Het is een fijne wekker Met een prachtige Design
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJT5300W Klokradio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJT5300W Klokradio