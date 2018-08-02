ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Lyssna på musik trådlöst och ladda din smarttelefon
  • Lyssna på musik trådlöst och ladda din smarttelefon
  • Lyssna på musik trådlöst och ladda din smarttelefon
  • Lyssna på musik trådlöst och ladda din smarttelefon
  • Lyssna på musik trådlöst och ladda din smarttelefon
  • Lyssna på musik trådlöst och ladda din smarttelefon
  • Lyssna på musik trådlöst och ladda din smarttelefon
  • Lyssna på musik trådlöst och ladda din smarttelefon
  • Lyssna på musik trådlöst och ladda din smarttelefon
  • Lyssna på musik trådlöst och ladda din smarttelefon
  • Lyssna på musik trådlöst och ladda din smarttelefon
  • Lyssna på musik trådlöst och ladda din smarttelefon
  • Lyssna på musik trådlöst och ladda din smarttelefon
  • Lyssna på musik trådlöst och ladda din smarttelefon

Utgått

Klockradio

AJT5300W/12

3.3
| (8) Recensioner
Lyssna på musik trådlöst och ladda din smarttelefon
Starta dagen fulladdad med AJT5300W. Den här klockradion fungerar även som en trådlös högtalare som streamar musik från valfri Bluetooth-enhet. Tack vare de inbyggda hållarna kan den ladda alla smarttelefoner, iPhone och Android, medan du sover
Visa alla fördelar

Lyssna på musik trådlöst och ladda din smarttelefon

  • Bluetooth®

  • Universell laddning

  • Dubbelt larm

  • FM, digitalmottagare

Trådlös musikströmning via Bluetooth

Trådlös musikströmning via Bluetooth

Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation på nära avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till andra Bluetooth-enheter, så att du enkelt kan spela upp din favoritmusik från alla smartphones, surfplattor och bärbara datorer, inklusive iPod eller iPhone, via en Bluetooth-aktiverad högtalare.

USB-port för laddning av alla mobila enheter

USB-port för laddning av alla mobila enheter

Den här högtalaren har en USB-port, så om din smartphone får slut på batteri antingen hemma eller ute kan du använda den bärbara högtalaren till att överföra det batteri som är kvar i högtalaren till mobilen.

Digital FM-mottag. med förinställningar

Digital FM-mottag. med förinställningar

Med digital FM-radio får du ytterligare musikalternativ till din musiksamling på ljudsystemet från Philips. Sök helt enkelt efter kanalen du vill förinställa och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda kanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.3

av 5

8

Recensioner

3
2

02/08/2018

België

België

Verifierad köpare

Mooi design

Geluid alarm is zeer stil dat kon veel beter. Mooi design. Mogelijkheid 2de alarmklokinstelling. Telefoon koppelen via bleutooth Optie smartphone opladen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJT5300W Klokradio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJT5300W Klokradio

21/01/2018

Deutschland

Deutschland

Prima Weckradio

Gutes Design, guter Klang, Anzeige gut zu erkennen. Einstellungen nicht ganz einfach.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJT5300W Radiowecker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJT5300W Radiowecker

25/06/2016

Nederland

Nederland

Dit product het prima eigenschappen

Pluspunten Design Geluid Gebruiksgemak Het is een fijne wekker Met een prachtige Design

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJT5300W Klokradio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJT5300W Klokradio

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.