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Utgått
AZ1880/12
Njut med stil av de häftiga ljuden
Philips CD Soundmachine befriar din favoritmusik från din bärbara musikspelare så att du kan njuta av den med kraftfullt ljud – när som helst, var som helst. Har USB Direct och MP3-inspelning med en knapptryckning – ingen dator krävs.
5 W
CD-rippning
Digitalmottagare
Det är bara att ansluta din USB-masslagringsenhet till USB-porten på Philips-ljudsystemet och börja spela in din favoritmusik från CD-skivor till din USB-enhet eller MP3-spelare – med en knapptryckning och utan dator.
I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.
Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.
3.4
av 5
28
Recensioner
Juul
03/04/2015
België
Verifierad köpare
Mooi design, werkt prima en heeft heel mooi en warm geluid.
Deze soundmachine, met afstandsbediening, heeft vele mogelijkheden. Toestel werkt perfect en is een echte aanrader.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ1880 CD-soundmachine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ1880 CD-soundmachine
Bas2013
13/06/2013
Nederland
Uitstekend toestel
Prima geluid en gebruiksgemak. Vanaf aanschaf veel plezier beleefd aan dit toestel
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ1880 CD-soundmachine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ1880 CD-soundmachine
Bakélite
12/09/2012
France
Ensemble correct et de bonne qualité générale
port USB tres pratique ainsi que l'enregistrement des cd sur USB. Télécommande tres fonctionnelle.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ1880 Lecteur de CD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ1880 Lecteur de CD