ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Produktfoto framifrån
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Produktfoto framifrån
  • Foto på produkt som används
  • Produktfoto framifrån
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Produktfoto framifrån
  • Foto på produkt som används

Utgått

CD Soundmachine

AZ1880/12

3.4

| (28) Recensioner

Njut med stil av de häftiga ljuden

Philips CD Soundmachine befriar din favoritmusik från din bärbara musikspelare så att du kan njuta av den med kraftfullt ljud – när som helst, var som helst. Har USB Direct och MP3-inspelning med en knapptryckning – ingen dator krävs.

Visa alla fördelar

Njut med stil av de häftiga ljuden

  • 5 W

  • CD-rippning

  • Digitalmottagare

CD-rippning för digital MP3-inspelning med en knapptryckning

CD-rippning för digital MP3-inspelning med en knapptryckning

Det är bara att ansluta din USB-masslagringsenhet till USB-porten på Philips-ljudsystemet och börja spela in din favoritmusik från CD-skivor till din USB-enhet eller MP3-spelare – med en knapptryckning och utan dator.

USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW

Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.4

av 5

28

Recensioner

03/04/2015

België

België

Verifierad köpare

Mooi design, werkt prima en heeft heel mooi en warm geluid.

Deze soundmachine, met afstandsbediening, heeft vele mogelijkheden. Toestel werkt perfect en is een echte aanrader.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ1880 CD-soundmachine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ1880 CD-soundmachine

13/06/2013

Nederland

Nederland

Uitstekend toestel

Prima geluid en gebruiksgemak. Vanaf aanschaf veel plezier beleefd aan dit toestel

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ1880 CD-soundmachine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ1880 CD-soundmachine

12/09/2012

France

France

Ensemble correct et de bonne qualité générale

port USB tres pratique ainsi que l'enregistrement des cd sur USB. Télécommande tres fonctionnelle.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ1880 Lecteur de CD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ1880 Lecteur de CD

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.