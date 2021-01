Smart Control-programvarupaket

Kontrollera och hantera alla skyltningsskärmar på nätverket med det här kraftfulla programvaruverktyget, så att du kan ändra skärmens inställningarna centralt via en RJ45- eller RS232-anslutning. Med Smart Control kan du ställa in videoingången, ändra färginställningarna, ställa in skärmens ID när du skapar videoväggar samt diagnostisera varje skärms status. Det ger dig det du behöver för att hantera skärmarna centralt.