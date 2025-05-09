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  • Enkel hårvård
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  • Enkel hårvård
  • Enkel hårvård
  • Enkel hårvård
  • Enkel hårvård
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  • Enkel hårvård
  • Enkel hårvård
  • Enkel hårvård
  • Enkel hårvård
  • Enkel hårvård
  • Enkel hårvård
  • Enkel hårvård
  • Enkel hårvård
  • Enkel hårvård
  • Enkel hårvård
  • Enkel hårvård

DryCare EssentialHårtork

BHD017/40

5
| (1) Recension
Enkel hårvård
Philips ThermoProtect Essential hårtork med 1 800 W effekt gör att du kan torka håret snabbt samtidigt som ThermoProtect-inställningen vårdar lite extra. Med sex flexibla värme- och hastighetsinställningar är den utformad för att uppfylla olika torkningsbehov.
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Enkel hårvård

  • 1 800 W

  • ThermoProtect-inställning

1 800 W för snabb torkning

1 800 W för snabb torkning

Den här hårtorken på 1 800 W skapar högt luftflöde och hög torkeffekt, för vackra och salongsliknande resultat varje dag.

ThermoProtect-temperaturinställning

ThermoProtect-temperaturinställning

ThermoProtect-temperaturinställningen med konstant luftflödestemperatur gör att du snabbt kan torka håret utan överhettning och bibehålla hårets naturliga fuktnivå för ett glänsande och friskt hår.

Hårtork: sex värme-/hastighetsinställningar för fullständig flexibilitet

Hårtork: sex värme-/hastighetsinställningar för fullständig flexibilitet

Hastigheten och temperaturen kan enkelt justeras så att du får en perfekt frisyr. Sex olika inställningar ger dig exakt och skräddarsydd styling.

Tekniska specifikationer

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5.0

av 5

1

Recension

4
3
2
1

09/05/2025

België

België

Verifierad köpare

Super

Zeer handig in gebruik,verschillende standen om te drogen,superfijn

Den här recensionen skrevs för DryCare Essential BHD017/40 Föhn

Den här recensionen skrevs för DryCare Essential BHD017/40 Föhn

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