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BHD017/40
1 800 W
ThermoProtect-inställning
Den här hårtorken på 1 800 W skapar högt luftflöde och hög torkeffekt, för vackra och salongsliknande resultat varje dag.
ThermoProtect-temperaturinställningen med konstant luftflödestemperatur gör att du snabbt kan torka håret utan överhettning och bibehålla hårets naturliga fuktnivå för ett glänsande och friskt hår.
Hastigheten och temperaturen kan enkelt justeras så att du får en perfekt frisyr. Sex olika inställningar ger dig exakt och skräddarsydd styling.
5.0
av 5
1
Recension
Lutta
09/05/2025
België
Verifierad köpare
Super
Zeer handig in gebruik,verschillende standen om te drogen,superfijn
Den här recensionen skrevs för DryCare Essential BHD017/40 Föhn
Den här recensionen skrevs för DryCare Essential BHD017/40 Föhn