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Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.
Med Anti-clipping-funktionen kan du spela upp musik på hög volym och samtidigt behålla den höga ljudkvaliteten, även när batteriet är svagt. Tar emot inkommande signaler från 300 mV till 1 000 mV, vilket skyddar högtalarna mot distorsionsskada. Högtalaren hanterar Anti-clipping via ett särskilt ljudbegränsande kretskort. Där övervakas musiksignalen när den passerar förstärkaren och håller topparna inom förstärkarens intervall, vilket förhindrar distorsion som orsakas av clipping utan att volymen påverkas. En högtalares förmåga att återge musikaliska toppar minskar med batteridrift, men Anti-clipping-funktionen minskar toppar som beror på låg batterinivå.
4.4
av 5
21
Recensioner
95%
rekommenderar den här produkten
RustyJD
23/07/2017
United Kingdom
Amazing sound
This speaker sounds amazing, not just for it's size, just plain amazing. I have a stereo that doesn't sound this good. I haven't really used the connecting to phone function but it is incredibly easy to connect to it with my Mac, iPhone and TaoTronics bluetooth sound sender. Distance is about average for a bluetooth device but that has a lot to do with the environment anyway. I have other bluetooth speakers and they also sound good, but this one is exceptional. Sometimes I forget I am not listening to one of those big wooden stereos. Battery life is also very good
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Den här recensionen skrevs för BT2200B wireless portable speaker
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BT2200B wireless portable speaker
Herb
24/02/2017
United Kingdom
Verifierad köpare
Bluetooth speaker
I love it portable It's great four different events
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Den här recensionen skrevs för BT2200B wireless portable speaker
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BT2200B wireless portable speaker
Klimmi1965
27/07/2017
Deutschland
Verifierad köpare
Super Lautsprecher
Ich hätte nicht gedacht, dass aus einem so kleinen Lautsprecher so viel Sound heraus kommt. Die maximale Lautstärke ist auch völlig ausreichend und je nach Zuspieler auch bis fast zum Ende Verzerrungsfrei. Die Spielzeit hängt von der Laustärke ab, aber 5 Std. die von Philips angegeben werden packt er ganz locker. Ich bin sehr zu Frieden und kann das kleine Ding bestens weiterempfehlen.
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Den här recensionen skrevs för BT2200B Tragbarer, kabelloser Lautsprecher
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BT2200B Tragbarer, kabelloser Lautsprecher