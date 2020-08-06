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Utgått
BTB2515/12
Redo för ljuden du gillar
Hör mer av dina spellistor och poddsändningar. Återupptäck din cd-samling. Anslut nästintill vilken källa som helst via USB eller audio-in. Det här klassiska mikrosystemet ger dig all musik du behöver, och det ser fantastiskt ut också.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
15 W max
3.6
av 5
10
Recensioner
Yperdepiep
06/08/2020
Nederland
Verifierad köpare
Fijne radio
Het was even zoeken naar een juiste dab+ ontvangst, maar na deze gevonden te hebben prima radio. Staat in huiskamer, maar voor bijblijven van lokaal nieuws prima geluid. CD is ook leuk,maar geen concert kwaliteit : Dit ook niet te verwachten voor dit formaat en prijs.
Fördelar
Ontvangst dab+
Nackdelar
Muziek kwaliteit
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTB2515 Micromuzieksysteem
Datum för användning 2019-07-06
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTB2515 Micromuzieksysteem
Datum för användning 2019-07-06
Karel T
26/11/2019
Nederland
DAB antenne past toch
Mijn vorige review vereist een rectificatie: achtr op het apparaat szit een aansluiting voor een DAB antenne met een bepaalde stekker, de meegeleverde stekker líjkt er niet op te passen (mannetje-vrouwtje principe), maar hij blijkt toch op het pinnetje te passen. Advies: wees duidelijker in uw toelichting, bespaart de koper een hoop tijd. Dab werkt redelijk zonder storing
Fördelar
prachtig geluid, bas mooi diep,
Nackdelar
toelichting en stekkertje luidsprekersnoer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTB2515 Micromuzieksysteem
Datum för användning 2019-10-26
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTB2515 Micromuzieksysteem
Datum för användning 2019-10-26
01/10/2019
België
zeer goede midiketen
wilden een DAB+ keten en deze is super je kunt er van alles mee zeer goede keten voor een mooie prijs
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTB2515 Micromuzieksysteem
Datum för användning 2019-09-01
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTB2515 Micromuzieksysteem
Datum för användning 2019-09-01