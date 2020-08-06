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Utgått

Mikromusiksystem

BTB2515/12

3.6

| (10) Recensioner

Redo för ljuden du gillar

Hör mer av dina spellistor och poddsändningar. Återupptäck din cd-samling. Anslut nästintill vilken källa som helst via USB eller audio-in. Det här klassiska mikrosystemet ger dig all musik du behöver, och det ser fantastiskt ut också.

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Redo för ljuden du gillar

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 15 W max

2-vägs basreflexhögtalare. Fylligare låga toner

Huvudenhetens mått: 220 x 104 x 242 mm

Högtalarens mått: 150 x 238 x 125 mm

Tekniska specifikationer

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3.6

av 5

10

Recensioner

3

06/08/2020

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Fijne radio

Het was even zoeken naar een juiste dab+ ontvangst, maar na deze gevonden te hebben prima radio. Staat in huiskamer, maar voor bijblijven van lokaal nieuws prima geluid. CD is ook leuk,maar geen concert kwaliteit : Dit ook niet te verwachten voor dit formaat en prijs.

Fördelar

Ontvangst dab+

Nackdelar

Muziek kwaliteit

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTB2515 Micromuzieksysteem

Datum för användning 2019-07-06

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTB2515 Micromuzieksysteem

Datum för användning 2019-07-06

26/11/2019

Nederland

Nederland

DAB antenne past toch

Mijn vorige review vereist een rectificatie: achtr op het apparaat szit een aansluiting voor een DAB antenne met een bepaalde stekker, de meegeleverde stekker líjkt er niet op te passen (mannetje-vrouwtje principe), maar hij blijkt toch op het pinnetje te passen. Advies: wees duidelijker in uw toelichting, bespaart de koper een hoop tijd. Dab werkt redelijk zonder storing

Fördelar

prachtig geluid, bas mooi diep,

Nackdelar

toelichting en stekkertje luidsprekersnoer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTB2515 Micromuzieksysteem

Datum för användning 2019-10-26

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTB2515 Micromuzieksysteem

Datum för användning 2019-10-26

01/10/2019

België

België

zeer goede midiketen

wilden een DAB+ keten en deze is super je kunt er van alles mee zeer goede keten voor een mooie prijs

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTB2515 Micromuzieksysteem

Datum för användning 2019-09-01

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTB2515 Micromuzieksysteem

Datum för användning 2019-09-01

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