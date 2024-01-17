ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Slappa till fantastisk musik
  • Slappa till fantastisk musik
  • Slappa till fantastisk musik
  • Slappa till fantastisk musik

Utgått

Mikromusiksystem

BTM2310/12

3.9
| (29) Recensioner
Slappa till fantastisk musik
Lyssna på låtar från smarttelefonen, strömma musikbiblioteket via Bluetooth och spela upp MP3-CD-skivor på det här kompakta, allt-i-ett-musiksystemet från Philips. Ladda alla slags smarta enheter, från smarttelefoner till surfplattor, med den inbyggda USB-laddningsporten.
Visa alla fördelar

Besatt av ljud

Slappa till fantastisk musik

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB-port för laddning

Trådlös musikströmning via Bluetooth

Trådlös musikströmning via Bluetooth

Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

Total uteffekt på 15 W

Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW

Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW

MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.9

av 5

29

Recensioner

2

17/01/2024

United Kingdom

United Kingdom

Does what it does

its a hi-fi. what do u expect? Does its job nicely, been using for 1+ years.

Den här recensionen skrevs för BTM2310 Micro music system

Den här recensionen skrevs för BTM2310 Micro music system

24/02/2021

United Kingdom

United Kingdom

This is my favourite stereo I have ever had

I like how it has so many options to use for music I don’t understand the issues with it though it did rattle at first but it has stopped since then and left my cds as clean and scratch less as before my only complaint is the volume could you please make it at least top volume 50 other than that it’s amazing

Fördelar

Wide variety of modes

Nackdelar

Volume too quiet

Den här recensionen skrevs för BTM2310 Micro music system

Den här recensionen skrevs för BTM2310 Micro music system

01/08/2020

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Deze set voldoet aan mijn verwachtingen.

Wil zo nu en dan wat oude cd-tjes afspelen als ik zit te werken. En dat gaat heel goed met dit kleine zetje!

Fördelar

Goed geluid!

Nackdelar

Geen!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM2310 Micromuzieksysteem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM2310 Micromuzieksysteem

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.