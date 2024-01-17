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Utgått
BTM2310/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB-port för laddning
Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.
MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.
3.9
av 5
29
Recensioner
niceguy123
17/01/2024
United Kingdom
Does what it does
its a hi-fi. what do u expect? Does its job nicely, been using for 1+ years.
Den här recensionen skrevs för BTM2310 Micro music system
Den här recensionen skrevs för BTM2310 Micro music system
Xenomorph165
24/02/2021
United Kingdom
This is my favourite stereo I have ever had
I like how it has so many options to use for music I don’t understand the issues with it though it did rattle at first but it has stopped since then and left my cds as clean and scratch less as before my only complaint is the volume could you please make it at least top volume 50 other than that it’s amazing
Fördelar
Wide variety of modes
Nackdelar
Volume too quiet
Den här recensionen skrevs för BTM2310 Micro music system
Den här recensionen skrevs för BTM2310 Micro music system
Brunofski
01/08/2020
Nederland
Verifierad köpare
Deze set voldoet aan mijn verwachtingen.
Wil zo nu en dan wat oude cd-tjes afspelen als ik zit te werken. En dat gaat heel goed met dit kleine zetje!
Fördelar
Goed geluid!
Nackdelar
Geen!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTM2310 Micromuzieksysteem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTM2310 Micromuzieksysteem