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Utgått

Mikromusiksystem

BTM2335/12

4.2

| (10) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Slappa till fantastisk musik

Lyssna på låtar från smarttelefonen, strömma musikbiblioteket via Bluetooth och spela upp MP3-CD-skivor på det här kompakta, allt-i-ett-musiksystemet från Philips. Ladda alla slags smarta enheter, från smarttelefoner till surfplattor, med den inbyggda USB-laddningsporten.

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Besatt av ljud

Slappa till fantastisk musik

  • 30 W

  • Bluetooth®

USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning

USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning

Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt USB Direct.

Maximal uteffekt på 30 W

Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW

Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW

MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

10

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

2
1

19/07/2018

Nederland

Nederland

alles ineen BT mp3 usb geweldig

alles is er bijna compleet mis de koptelefoon aansluiting, als die er was zou je een BT koptelefoon kunnen aan sluiten en was de set een echte verkoop kraker. voor de rest echt Phillips alles werkt zonder gedoe duidelijke handleiding een voorbeeld voor andere

Den här recensionen skrevs för BTM2335 Micromuzieksysteem

Den här recensionen skrevs för BTM2335 Micromuzieksysteem

26/08/2016

France

France

Très bonne chaine

Déjà un coup de chapeau à la logistique Philips... En effet, chaîne commandée un jeudi à midi, reçue par UPS le vendredi a 15 heures...De plus le son de cette chaine est excellent...Satisfait en tous points...

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM2335 Microchaîne

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM2335 Microchaîne

28/11/2015

Nederland

Nederland

Veel HiFi voor weinig geld

Een zeer compact strak en mooi uitziend HiFi systeem. Ik stond stomverbaasd wat een prachtig en zuiver geluid eruitkomt van dit systeem met een krachtige bass uit de kleine speakers. De radiozenders zijn zowel automatisch of met de hand te zoeken. Tijd, datum alles is kinderlijk makkelijk in te stellen. Voor dit geld heb ik een zeer goed geluid voor mijn zolder. In mijn huiskamer heb ik de Fidelio A5 waar ik ook goed over te spreken bent.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM2335 Micromuzieksysteem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM2335 Micromuzieksysteem

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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