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Utgått
Slappa till fantastisk musik
Lyssna på låtar från smarttelefonen, strömma musikbiblioteket via Bluetooth och spela upp MP3-CD-skivor på det här kompakta, allt-i-ett-musiksystemet från Philips. Ladda alla slags smarta enheter, från smarttelefoner till surfplattor, med den inbyggda USB-laddningsporten.
30 W
Bluetooth®
Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt USB Direct.
MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.
4.2
av 5
10
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
deheerbagger
19/07/2018
Nederland
alles ineen BT mp3 usb geweldig
alles is er bijna compleet mis de koptelefoon aansluiting, als die er was zou je een BT koptelefoon kunnen aan sluiten en was de set een echte verkoop kraker. voor de rest echt Phillips alles werkt zonder gedoe duidelijke handleiding een voorbeeld voor andere
Den här recensionen skrevs för BTM2335 Micromuzieksysteem
Den här recensionen skrevs för BTM2335 Micromuzieksysteem
Montagnon25
26/08/2016
France
Très bonne chaine
Déjà un coup de chapeau à la logistique Philips... En effet, chaîne commandée un jeudi à midi, reçue par UPS le vendredi a 15 heures...De plus le son de cette chaine est excellent...Satisfait en tous points...
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTM2335 Microchaîne
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTM2335 Microchaîne
HansFox
28/11/2015
Nederland
Veel HiFi voor weinig geld
Een zeer compact strak en mooi uitziend HiFi systeem. Ik stond stomverbaasd wat een prachtig en zuiver geluid eruitkomt van dit systeem met een krachtige bass uit de kleine speakers. De radiozenders zijn zowel automatisch of met de hand te zoeken. Tijd, datum alles is kinderlijk makkelijk in te stellen. Voor dit geld heb ik een zeer goed geluid voor mijn zolder. In mijn huiskamer heb ik de Fidelio A5 waar ik ook goed over te spreken bent.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTM2335 Micromuzieksysteem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTM2335 Micromuzieksysteem