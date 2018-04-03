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Utgått
HiFi-stereoljud som passar hemmet
Anslut upp till två Bluetooth-enheter samtidigt eller använd USB Direct och anpassa ditt ljud med Digital Sound Control. Anslut vilken musikenhet som helst via ljudingången för att förnya din musikupplevelse. Allt-i-ett-enhet med tunn, kompakt och monteringsbar design.
Bluetooth®
med MULTIPAIR
Trådlös ljudöverföring via Bluetooth® blir allt vanligare i ljudsystemens värld, men de flesta Bluetooth®-kompatibla system kan bara ansluta en enhet åt gången. Med ihopparning av flera enheter kan du para ihop upp till tre enheter och växla mellan dem på ett ögonblick.
Kompakt design som passar var som helst och vem som helst. Det kompakta setet passar i alla rum på grund av sin tunna design och storlek.
Ljudingången möjliggör direktuppspelning av ljudinnehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket praktisk eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.
4.2
av 5
16
Recensioner
92%
rekommenderar den här produkten
Tounet
03/04/2018
Suisse
Je suis content
J’apprécie cette appareil, simple d'emploi, dommage l’absence d'affichage de la lecture en cours.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTM2460 Microchaîne
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTM2460 Microchaîne
Ferogi
26/12/2017
España
Exactamente lo que necesitaba
Fundamentalmente es un equipo sencillo de uso, con buen sonido, muy platito y fácil de manejar. La conectividad bluetooth es rápida y de calidad, por lo que me permite estar escuchando lo que tenga en el móvil, propio o de otra distribuidoras de contenidos, sin esfuerzo. El tamaño es perfecto para tenerlo en la pared y que no sobresalga ni moleste.
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Den här recensionen skrevs för BTM2460 Microcadena
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTM2460 Microcadena
Nicolatrn
21/07/2017
Italia
Verifierad köpare
Ottimo prodotto, suono buono
Ottimo design e facilità d'uso. Suono discreto. Ottima condivisione bluetooth.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTM2460 Sistema musicale micro
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTM2460 Sistema musicale micro