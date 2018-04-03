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Utgått

Mikromusiksystem

BTM2460/12

4.2

| (16) Recensioner | 92% rekommenderar den här produkten

HiFi-stereoljud som passar hemmet

Anslut upp till två Bluetooth-enheter samtidigt eller använd USB Direct och anpassa ditt ljud med Digital Sound Control. Anslut vilken musikenhet som helst via ljudingången för att förnya din musikupplevelse. Allt-i-ett-enhet med tunn, kompakt och monteringsbar design.

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HiFi-stereoljud som passar hemmet

  • Bluetooth®

  • med MULTIPAIR

Strömma musik via Bluetooth® med ihopparning av flera enheter samtidigt

Strömma musik via Bluetooth® med ihopparning av flera enheter samtidigt

Trådlös ljudöverföring via Bluetooth® blir allt vanligare i ljudsystemens värld, men de flesta Bluetooth®-kompatibla system kan bara ansluta en enhet åt gången. Med ihopparning av flera enheter kan du para ihop upp till tre enheter och växla mellan dem på ett ögonblick.

Kompakt design som passar var som helst och vem som helst

Kompakt design som passar var som helst och vem som helst. Det kompakta setet passar i alla rum på grund av sin tunna design och storlek.

Ljudingång för bärbar musikuppspelning

Ljudingång för bärbar musikuppspelning

Ljudingången möjliggör direktuppspelning av ljudinnehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket praktisk eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

16

Recensioner

92%

rekommenderar den här produkten

2
1

03/04/2018

Suisse

Suisse

Je suis content

J’apprécie cette appareil, simple d'emploi, dommage l’absence d'affichage de la lecture en cours.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM2460 Microchaîne

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM2460 Microchaîne

26/12/2017

España

España

Exactamente lo que necesitaba

Fundamentalmente es un equipo sencillo de uso, con buen sonido, muy platito y fácil de manejar. La conectividad bluetooth es rápida y de calidad, por lo que me permite estar escuchando lo que tenga en el móvil, propio o de otra distribuidoras de contenidos, sin esfuerzo. El tamaño es perfecto para tenerlo en la pared y que no sobresalga ni moleste.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM2460 Microcadena

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM2460 Microcadena

21/07/2017

Italia

Italia

Verifierad köpare

Ottimo prodotto, suono buono

Ottimo design e facilità d'uso. Suono discreto. Ottima condivisione bluetooth.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM2460 Sistema musicale micro

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM2460 Sistema musicale micro

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