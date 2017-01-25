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Utgått

Mikromusiksystem

BTM5120B/12

3.5

| (2) Recensioner

Slappna av med fantastisk musik

Philips mikromusiksystem med Bluetooth®-strömning för flera enheter, MP3-uppspelning med USB Direct och stöd för ljudingångar för andra system. Kraftfulla högtalare med förstärkning av baskanaler ger en ny dimension till din hemmabioupplevelse.

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Slappna av med fantastisk musik

  • 100 W

  • Bluetooth®

  • med MULTIPAIR

  • CD, MP3-CD, USB Direct, FM

Strömma musik via Bluetooth® med ihopparning av flera enheter samtidigt

Strömma musik via Bluetooth® med ihopparning av flera enheter samtidigt

Trådlös ljudöverföring via Bluetooth® blir allt vanligare i ljudsystemens värld, men de flesta Bluetooth®-kompatibla system kan bara ansluta en enhet åt gången. Med ihopparning av flera enheter kan du para ihop upp till tre enheter och växla mellan dem på ett ögonblick.

Djup och kraftfull bas med basreflexhögtalare

En hålighet bakom högtalarelementet som leder luft till akustiskt inställda ventiler inbyggda i högtalaren ger bastonerna ett mer kraftfullt och verklighetstroget ljud.

USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning

USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning

Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt USB Direct.

Tekniska specifikationer

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3.5

av 5

2

Recensioner

5
2
1

25/01/2017

Österreich

Österreich

Verifierad köpare

Ein brauchbares Gerät

Die in zahlreichen Sprachen beigepackte Schnell-Anleitung ist nicht nur wenig aussagekräftigt sondern eher unbrauchbar. Die Inbetriebnahme war uns erst möglich, nachdem wir das Benutzerhandbuch aus dem Internet heruntergeladen hatten.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM5120B Mini Stereoanlage

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM5120B Mini Stereoanlage

06/09/2016

France

France

beau design

beau design mais je ne comprends pas où sont les 100 watts RMS annoncés avec une consommation d'énergie de 35 watts maximun ?

Den här recensionen skrevs för BTM5120B Microchaîne

Den här recensionen skrevs för BTM5120B Microchaîne

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