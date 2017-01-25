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Utgått
BTM5120B/12
Slappna av med fantastisk musik
Philips mikromusiksystem med Bluetooth®-strömning för flera enheter, MP3-uppspelning med USB Direct och stöd för ljudingångar för andra system. Kraftfulla högtalare med förstärkning av baskanaler ger en ny dimension till din hemmabioupplevelse.
100 W
Bluetooth®
med MULTIPAIR
CD, MP3-CD, USB Direct, FM
Trådlös ljudöverföring via Bluetooth® blir allt vanligare i ljudsystemens värld, men de flesta Bluetooth®-kompatibla system kan bara ansluta en enhet åt gången. Med ihopparning av flera enheter kan du para ihop upp till tre enheter och växla mellan dem på ett ögonblick.
En hålighet bakom högtalarelementet som leder luft till akustiskt inställda ventiler inbyggda i högtalaren ger bastonerna ett mer kraftfullt och verklighetstroget ljud.
Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt USB Direct.
3.5
av 5
2
Recensioner
Plattein
25/01/2017
Österreich
Verifierad köpare
Ein brauchbares Gerät
Die in zahlreichen Sprachen beigepackte Schnell-Anleitung ist nicht nur wenig aussagekräftigt sondern eher unbrauchbar. Die Inbetriebnahme war uns erst möglich, nachdem wir das Benutzerhandbuch aus dem Internet heruntergeladen hatten.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTM5120B Mini Stereoanlage
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTM5120B Mini Stereoanlage
Fanch56780
06/09/2016
France
beau design
beau design mais je ne comprends pas où sont les 100 watts RMS annoncés avec une consommation d'énergie de 35 watts maximun ?
Den här recensionen skrevs för BTM5120B Microchaîne
Den här recensionen skrevs för BTM5120B Microchaîne