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Utgått
Spela in och dela med dig av de goda stunderna i HD
Philips-videokameran i fickformat spelar in video med en knapptryckning! Återupplev magiska ögonblick i HD genom att visa dem på TV eller online. En inbyggd USB-kontakt kopplar videokameran till din PC/Mac utan krångel.
Spela in video i hög upplösning (720p) och njut av dem i samma kvalitet som HDTV-sändningar. ”720” refererar till skärmupplösningen, antalet horisontella linjer på skärmen. ”p” står för Progressive Scan eller linjernas sekventiella utseende i varje bildruta. 720p ger en bildkvalitet som är överlägsen den som finns i vanliga mobiltelefoner och digitalkameror. Dessutom använder Philips videokamera samma videoformat som Blu-ray Disc-spelare och skivor – H.264. Detta mycket sofistikerade format ger fantastisk HD-bildkvalitet, så att du kan njuta av kristallklara minnen på video.
Du behöver aldrig mer missa ett fantastiskt ögonblick. Med Philips-videokamerans snabba starttid kan du börja spela in direkt. Tack vare flera avancerade funktioner, t.ex. hög processorhastighet och särskild signalbearbetning, tar det bara två sekunder att starta Philips-videokameran. Knapparna är utformade för att vara enkla. Allt du behöver göra är att trycka på en knapp och börja filma i HD. Med Philips videokamera är du alltid redo att fånga överraskande händelser utan att missa något.
Med den inbyggda Windows-programvaran kan du lägga upp dina filmer på webbplatser som YouTube, Facebook, Twitter och Vimeo utan problem. Mac-användare kan lätt organisera, redigera och dela ut med iMovie från iLife. Med hjälp av den avancerade komprimeringstekniken genererar det HD-videoformat (H.264) som används i Philips-videokameran mindre filer än de från vanliga videokameror, digitala kameror och mobiltelefoner, så att du kan dela dem snabbare! Filerna kan också användas av andra program, t.ex. iPhoto och Windows Movie Maker.
4.6
av 5
10
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Kailas
28/04/2012
United Kingdom
CAM100BU is perfect
Very nice pocket camcoder ever seen, good battery backup, performance and video quality.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM100BU HD camcorder
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM100BU HD camcorder
cam100
10/02/2012
United Kingdom
Recommended
If you want a night cam you should buy this cam and not cam102 as it has a much better lens, see the specifications.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM100BU HD camcorder
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM100BU HD camcorder
zabou59
16/10/2011
France
Objet beau, d'une qualité excellente et très simple à utiliser
Objet beau, d'une qualité excellente et très simple à utiliser
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM100BU Caméra HD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM100BU Caméra HD