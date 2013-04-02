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Utgått
Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt
Med ESee-videokameran CAM102 förblir minnena kristallklara - med inspelningar i full HD. Spela in videor med en knapptryckning och dela filmerna direkt på TV och online. Du kan ansluta den utan problem till enheter med den integrerade USB-kontakten.
Nu när det finns en Micro SD-kortplats i Philips videokamera kan du spela in allt du vill. Liten men med stor lagringskapacitet, alla dina videor och foton lagras säkert med Micro SD. Den lilla storleken innebär också att det är lätt att ta med några stycken. Kortplatsen på videokameran kan ta alla universella Micro SD-kort så att du kan utöka minnet upp till 32 GB, vilket ger 16 timmars video i HD. Klicka på du bara.
Fånga och njut av videor i full HD-kvalitet (full HD 1080p). "1080" anger skärmupplösningen, d.v.s. antalet horisontella linjer på skärmen. "p" står för "progressive scan", eller linjernas sekventiella utseende i varje bildruta. 1080p ger bildkvalitet som är överlägsen den som finns i vanliga mobiltelefoner och digitalkameror. Dessutom använder videokameran samma videoformat som Blu-ray-spelare och -skivor – H.264. Det här mycket sofistikerade formatet ger fantastisk HD-bildkvalitet, så att du kan njuta av kristallklara minnen på video.
3.6
av 5
5
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
Andy1213
02/04/2013
United Kingdom
Very nice and easy to use :)
This pocket cam is very nice and easy to use in any situations. Nice and handly design, god qualtiy on movies and images. Smartly devices.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM102SB HD camcorder
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM102SB HD camcorder
mariogattino
01/09/2013
Italia
Prodotto molto maneggevole
Questa videocamera per quanto mi riguarda è stato un ottimo acquisto perché prima di tutto ho risolto il problema dell'ingombro e quando sono in giro posso tranquillamente tenerla in tasca. Nonostante la grandezza contenuta comunque la qualità delle registrazioni è ottima.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM102SB Videocamera HD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM102SB Videocamera HD
pagium73
25/09/2012
Italia
Buono
Mi aspettavo una maggiore durata della batteria, soprattutto in rapporto alla durata della sua ricarica
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM102SB Videocamera HD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM102SB Videocamera HD