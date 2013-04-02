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Utgått

HD-videokamera

CAM102SB/00

3.6

| (5) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten

Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt

Med ESee-videokameran CAM102 förblir minnena kristallklara - med inspelningar i full HD. Spela in videor med en knapptryckning och dela filmerna direkt på TV och online. Du kan ansluta den utan problem till enheter med den integrerade USB-kontakten.

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Återupplev minnen i HD

Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt

Micro SD-kortplats för upp till 32 GB med 16 timmars HD-video

Micro SD-kortplats för upp till 32 GB med 16 timmars HD-video

Nu när det finns en Micro SD-kortplats i Philips videokamera kan du spela in allt du vill. Liten men med stor lagringskapacitet, alla dina videor och foton lagras säkert med Micro SD. Den lilla storleken innebär också att det är lätt att ta med några stycken. Kortplatsen på videokameran kan ta alla universella Micro SD-kort så att du kan utöka minnet upp till 32 GB, vilket ger 16 timmars video i HD. Klicka på du bara.

Filmredigeringsprogram för egna videor

Återupplev minnen i detaljrik full HD-video

Återupplev minnen i detaljrik full HD-video

Fånga och njut av videor i full HD-kvalitet (full HD 1080p). "1080" anger skärmupplösningen, d.v.s. antalet horisontella linjer på skärmen. "p" står för "progressive scan", eller linjernas sekventiella utseende i varje bildruta. 1080p ger bildkvalitet som är överlägsen den som finns i vanliga mobiltelefoner och digitalkameror. Dessutom använder videokameran samma videoformat som Blu-ray-spelare och -skivor – H.264. Det här mycket sofistikerade formatet ger fantastisk HD-bildkvalitet, så att du kan njuta av kristallklara minnen på video.

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3.6

av 5

5

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

1

02/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Very nice and easy to use :)

This pocket cam is very nice and easy to use in any situations. Nice and handly design, god qualtiy on movies and images. Smartly devices.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM102SB HD camcorder

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM102SB HD camcorder

01/09/2013

Italia

Italia

Prodotto molto maneggevole

Questa videocamera per quanto mi riguarda è stato un ottimo acquisto perché prima di tutto ho risolto il problema dell'ingombro e quando sono in giro posso tranquillamente tenerla in tasca. Nonostante la grandezza contenuta comunque la qualità delle registrazioni è ottima.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM102SB Videocamera HD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM102SB Videocamera HD

25/09/2012

Italia

Italia

Buono

Mi aspettavo una maggiore durata della batteria, soprattutto in rapporto alla durata della sua ricarica

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM102SB Videocamera HD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM102SB Videocamera HD

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