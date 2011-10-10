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Utgått

HD-videokamera

CAM102SL/00

3.4

| (19) Recensioner

Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt

Med ESee-videokameran CAM102 förblir minnena kristallklara - med inspelningar i full HD. Spela in videor med en knapptryckning och dela filmerna direkt på TV och online. Du kan ansluta den utan problem till enheter med den integrerade USB-kontakten.

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Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt

Enknappshantering för omedelbar inspelning av fantastiska ögonblick

Enknappshantering för omedelbar inspelning av fantastiska ögonblick

Du behöver aldrig mer missa ett fantastiskt ögonblick. Med Philips-videokamerans snabba starttid kan du börja spela in direkt. Tack vare flera avancerade funktioner, t.ex. hög processorhastighet och särskild signalbearbetning, tar det bara två sekunder att starta Philips-videokameran. Knapparna är utformade för att vara enkla. Allt du behöver göra är att trycka på en knapp och börja filma i HD. Med Philips videokamera är du alltid redo att fånga överraskande händelser utan att missa något.

Det går snabbt att dela via e-post eller publicering på Facebook/YouTube

Det går snabbt att dela via e-post eller publicering på Facebook/YouTube

Med den inbyggda Windows-programvaran kan du lägga upp dina filmer på webbplatser som YouTube, Facebook, Twitter och Vimeo utan problem. Mac-användare kan lätt organisera, redigera och dela ut med iMovie från iLife. Med hjälp av den avancerade komprimeringstekniken genererar det HD-videoformat (H.264) som används i Philips-videokameran mindre filer än de från vanliga videokameror, digitala kameror och mobiltelefoner, så att du kan dela dem snabbare! Filerna kan också användas av andra program, t.ex. iPhoto och Windows Movie Maker.

Direkt TV-anslutning via HDMI för visning av video i HD

Direkt TV-anslutning via HDMI för visning av video i HD

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.4

av 5

19

Recensioner

10/10/2011

Nederland

Nederland

gebruiksvriendelijk

de camcorder is zeer gebruiksvriendelijk en geeft verrassend goede resultaten die bovendien in een mum van tijd op de PC of labtop zijn te downloaden kortom een prima aankoop waar ik geen spijt van heb.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM102SL HD-camcorder

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM102SL HD-camcorder

09/10/2011

Nederland

Nederland

Een handzame en eenvoudig te bedienen HD Camrecorder

Een klein, maar compacte HD Camrecorder. Dat heeft o.a. als voorbeeld dat de "gefilmden" niet in de gaten hebben dat er een video wordt gemaakt en zich dus "natuurlijk" gedragen. Het is wel jammer dat er een ingebouwde accu is. Zodoende moet je over een pc beschikken om de camera tussentijds op te laden. Tenzij er een andere mogelijkheid is, die mij op dit moment niet bekend is.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM102SL HD-camcorder

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM102SL HD-camcorder

09/10/2011

Nederland

Nederland

dit is een camera waar je snel leuke film/foto mee kan maken

Deze camera is bijzonder gemakkelijk om snel foto en en films mee te maken zeer gebruikers vriendelijk en een prima kwaliteit. in huis met weinig licht presteerd hij minder maar daar is hij ook niet geschikt voor. ik bezit deze nu 2a 3 maanden en hij bevalt goed. 1 min punt tijdens mijn vakantie liep het systeem vast ik kon de camera niet meer uitzetten, ik heb hem aan laten staan tot de batterij leeg was opnieuw opgeladen en alles werkte weer, wel 1 dag geen foto en films kunnen maken (jammer)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM102SL HD-camcorder

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM102SL HD-camcorder

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