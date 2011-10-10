Deze camera is bijzonder gemakkelijk om snel foto en en films mee te maken zeer gebruikers vriendelijk en een prima kwaliteit. in huis met weinig licht presteerd hij minder maar daar is hij ook niet geschikt voor. ik bezit deze nu 2a 3 maanden en hij bevalt goed. 1 min punt tijdens mijn vakantie liep het systeem vast ik kon de camera niet meer uitzetten, ik heb hem aan laten staan tot de batterij leeg was opnieuw opgeladen en alles werkte weer, wel 1 dag geen foto en films kunnen maken (jammer)