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Utgått
CAM110BU/00
Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt
Gör fantastiska videor i full HD och gör dem perfekta med ESee-videokamerans suveräna bildstabiliseringsteknik. Med Dual Format-inspelning får du både HD och e-postvänliga format, vilket gör att du kan dela videor på TV upp till fyra gånger snabbare.
Med avancerad bildstabilisering får du fantastisk videokvalitet som du kan vara stolt över att visa upp. Du får stadiga och oförvrängda videor tack vare gyrosensorer med avancerade algoritmer. Sensorerna mäter avståndet mellan marken och kameralinsen och gör de korrigeringar som behövs när videokameran skakar. Den här avancerade tekniken ger dig fler skarpa bilder varje gång och gör att du kan fånga livets bästa stunder i fantastisk videokvalitet.
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3.4
av 5
82
Recensioner
HGL005
05/06/2012
Nederland
Prima product zoals bedoeld voor eenvoudi gebruik
Gemakkelijk in gebruik. Handig om film op te slaan op computer. Makkelijk draagbaar en ziet er prima uit!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM110BU HD-camcorder
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM110BU HD-camcorder
rijkste
21/05/2012
Nederland
heel goed en handig ding
Goed product en zelfs Familie leden aan geraden en hebben zelfs aangeschaft
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM110BU HD-camcorder
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM110BU HD-camcorder
brigadierdog
20/05/2012
Nederland
handig goed product eenvoudig in het gebruik zeker niet ingewikkeld uitstekend resultaat
perfect product makkelijk in gebruik ideaal voor een digibeet zoals ik
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM110BU HD-camcorder
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM110BU HD-camcorder