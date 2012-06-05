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Utgått

HD-videokamera

CAM110BU/00

3.4

| (82) Recensioner

Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt

Gör fantastiska videor i full HD och gör dem perfekta med ESee-videokamerans suveräna bildstabiliseringsteknik. Med Dual Format-inspelning får du både HD och e-postvänliga format, vilket gör att du kan dela videor på TV upp till fyra gånger snabbare.

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Med avancerad bildstabilisering

Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt

Inbyggd USB-kontakt för problemfri anslutning till din PC/Mac

Inbyggd USB-kontakt för problemfri anslutning till din PC/Mac

Liten och smidig design som lätt får plats i fickan

Filma klarare och stadigare videofilmer med avancerad bildstabilisering

Filma klarare och stadigare videofilmer med avancerad bildstabilisering

Med avancerad bildstabilisering får du fantastisk videokvalitet som du kan vara stolt över att visa upp. Du får stadiga och oförvrängda videor tack vare gyrosensorer med avancerade algoritmer. Sensorerna mäter avståndet mellan marken och kameralinsen och gör de korrigeringar som behövs när videokameran skakar. Den här avancerade tekniken ger dig fler skarpa bilder varje gång och gör att du kan fånga livets bästa stunder i fantastisk videokvalitet.

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Recensioner

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3.4

av 5

82

Recensioner

05/06/2012

Nederland

Nederland

Prima product zoals bedoeld voor eenvoudi gebruik

Gemakkelijk in gebruik. Handig om film op te slaan op computer. Makkelijk draagbaar en ziet er prima uit!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM110BU HD-camcorder

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM110BU HD-camcorder

21/05/2012

Nederland

Nederland

heel goed en handig ding

Goed product en zelfs Familie leden aan geraden en hebben zelfs aangeschaft

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM110BU HD-camcorder

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM110BU HD-camcorder

20/05/2012

Nederland

Nederland

handig goed product eenvoudig in het gebruik zeker niet ingewikkeld uitstekend resultaat

perfect product makkelijk in gebruik ideaal voor een digibeet zoals ik

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM110BU HD-camcorder

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM110BU HD-camcorder

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