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Utgått
Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt
ESee videokamera CAM150 är tålig och vattentät och passar perfekt både inomhus och utomhus, till och med när det regnar eller snöar. Avancerad bildstabilisering ger de skarpaste videoklippen medan dual format-inspelning ger både HD- och e-postvänliga format för enkel delning när som helst.
Med den inbyggda Windows-programvaran kan du lägga upp dina filmer på webbplatser som YouTube, Facebook, Twitter och Vimeo utan problem. Mac-användare kan lätt organisera, redigera och dela ut med iMovie från iLife. Med hjälp av den avancerade komprimeringstekniken genererar det HD-videoformat (H.264) som används i Philips-videokameran mindre filer än de från vanliga videokameror, digitala kameror och mobiltelefoner, så att du kan dela dem snabbare! Filerna kan också användas av andra program, t.ex. iPhoto och Windows Movie Maker.
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4.0
av 5
5
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
Tistou
26/10/2013
United Kingdom
Brilliant
My picture was perfect so I didn't have a problem. The flash is brilliant and it is small enough to pop in your pocket. Very easy to work. I would recommend you buy a memory card and a USB charger adapter but otherwise, it is perfect.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM150OR HD camcorder
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM150OR HD camcorder
Roobarb
26/10/2013
United Kingdom
Brilliant
My picture was perfect so I didn't have a problem. The flash is brilliant and it is small enough to pop in your pocket. Very easy to work. I would recommend you buy a memory card and a USB charger adapter but otherwise, it is perfect.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM150OR HD camcorder
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM150OR HD camcorder
flc72
19/07/2012
France
images époustouflantes
Que dire de cet appareil... quasi parfait dans tous les domaines ( vidéo, photo,) seul petit hic la dragonne non réglable et ajustable (méfiance dans l'eau). Donc recommandé sans hésitation
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM150OR Caméra HD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM150OR Caméra HD