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Utgått

HD-videokamera

CAM200BL/00

5

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

Dra med fingret och dela fantastiska ögonblick på TV eller webben

Med Philips ESee CAM200 kan du enkelt spela in videor och ta foton, och delningen når nya nivåer av enkelhet. Dra med fingret på 3-tumspekskärmen och dela med dig av bilderna på TV eller internet – direkt, trådlöst.

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via inbyggd WiFi

Dra med fingret och dela fantastiska ögonblick på TV eller webben

Go Live för trådlös videosändning till en webbplats via UStream

Go Live för trådlös videosändning till en webbplats via UStream

Sänd evenemang live med Esee-videokameran, och dela allt som händer när det händer. Allt du behöver göra är att upprätta en Wi-Fi-anslutning och välja Go Live. Det du spelar in strömmas sedan till UStream-webbplatsen där det kan visas för familj och vänner var de än är. Låt nära och kära vara delaktiga i dina upplevelser och dela med dig av livets största ögonblick när de inträffar.

Med extra lång batterilivslängd kan du filma mer

Upplösning på upp till 10 megapixel för foton av hög kvalitet

Upplösning på upp till 10 megapixel för foton av hög kvalitet

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Recensioner

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5.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

18/06/2023

France

France

Caméra HD CAM200BLPhilips

Super matériel,de Bonne qualité,avec un prix abordable.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM200BL HD camcorder

Datum för användning 2022-12-18

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM200BL HD camcorder

Datum för användning 2022-12-18

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