Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Dra med fingret och dela fantastiska ögonblick på TV eller webben
Med Philips ESee CAM200 kan du enkelt spela in videor och ta foton, och delningen når nya nivåer av enkelhet. Dra med fingret på 3-tumspekskärmen och dela med dig av bilderna på TV eller internet – direkt, trådlöst.
Sänd evenemang live med Esee-videokameran, och dela allt som händer när det händer. Allt du behöver göra är att upprätta en Wi-Fi-anslutning och välja Go Live. Det du spelar in strömmas sedan till UStream-webbplatsen där det kan visas för familj och vänner var de än är. Låt nära och kära vara delaktiga i dina upplevelser och dela med dig av livets största ögonblick när de inträffar.
5.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
Fredoche 59.
18/06/2023
France
Caméra HD CAM200BLPhilips
Super matériel,de Bonne qualité,avec un prix abordable.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM200BL HD camcorder
Datum för användning 2022-12-18
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM200BL HD camcorder
Datum för användning 2022-12-18