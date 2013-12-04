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Utgått
Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt
Det är lätt som en plätt att filma videor i full HD med ESee-videokameran CAM300. Tack vare kamerans 3-tums pekskärm får du intuitiv kontroll, och med funktioner för direktredigering och snabbkomprimering kan du dela det du vill direkt, på TV och online.
Videor i Full HD är bra när man tittar på HD-TV-apparater, men om du vill skicka videoklippet via e-post eller dela det online måste den stora HD-filen komprimeras och konverteras till ett e-postvänligt format. Din videokamera löser problemet genom att erbjuda Dual Format-inspelning. När du startar funktionen spelas dina videor in i två format samtidigt – full HD (1080p) och e-postvänliga QWVGA (240p). Det här gör att du kan ta del av dina videor på din HD-TV samtidigt som det ger dig ett format du direkt kan dela elektroniskt.
Med avancerad bildstabilisering får du fantastisk videokvalitet som du kan vara stolt över att visa upp. Du får stadiga och oförvrängda videor tack vare gyrosensorer med avancerade algoritmer. Sensorerna mäter avståndet mellan marken och kameralinsen och gör de korrigeringar som behövs när videokameran skakar. Den här avancerade tekniken ger dig fler skarpa bilder varje gång och gör att du kan fånga livets bästa stunder i fantastisk videokvalitet.
4.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
Blondy
04/12/2013
España
Muy buen producto
Perfecta vídeo cámara, compacta, de facil manejo y poco peso.La puedes llevar a cualquier parte .Muy buenas fotos e imágenes!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM300BL Videocámara de alta definición
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM300BL Videocámara de alta definición