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Utgått
Lyssna på livemusik med video i bilen
Philips CED1900BT har en 6,2-tums färgskärm för videouppspelning och fotovisning för oslagbar underhållning i bilen. Titta även på film och lyssna på musik från olika källor och missa aldrig ett samtal tack vare den inbyggda Bluetooth®-mottagaren.
6,2-tums pekskärm
Bluetooth
Med handsfreefunktionen via Bluetooth kan du använda mobiltelefonen säkert när du kör, och du behöver inte missa några viktiga samtal. Med den inbyggda Bluetooth®-mottagaren kan du också bekvämt strömma dina musikfiler från telefonen till bilens underhållningssystem.
I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.
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4.0
av 5
3
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
AlexTech69
23/05/2015
France
Bon rapport qualité/prix
Comparé au même produit vendu chez Mercedes pour mon Vito j'en suis vraiment très content . Le seul hic c'est le navigateur gps car Takara c'est pas ce qu'il y a de mieux mais j'avoue qu'il fonctionne bien quand même . Il n'existe pas de mise à jour de ce gps mais je suis en train de chercher un autre navigateur pour le remplacer . L'avantage c'est qu'il suffit d'en trouver un autre sur micro sd et le tour et joué !
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture
TITIN10
08/08/2013
France
excellent produit, sauf pour la navigation GPS
Tout fonctionne très bien , Ipod, Iphone, DVD et CD. Très bonne ergonomie . Le problème est que dans un appareil de cette qualité , il n'y ai pas un meilleur navigateur, car il s'agit d'un TAKARA , pas bien du tout .
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture
actarus
27/07/2013
France
CED1901BT non referencé
aucunes précisions sur le modèle ced1901bt avec kit gps. il s agit d un travail de takara en ce qui concerne la navigation philips sous traite cette activité à takara. le meme produit sur le site australien propose un firmware pour mise a jour du produit. il le faudrait car on ne peut reelement pas ecouter la musique avec le gps en navigation. pour le reste ce produit est tres complet pour ce prix.
Den här recensionen skrevs för CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture
Den här recensionen skrevs för CED1900BT Système audio/vidéo pour voiture