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CP0720
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Använd det med ett dammsugarmunstycke för att dammsuga och moppa samtidigt. Fyll vattenbehållaren med vatten eller rengöringsmedel. Mikrofiberkuddarna som sitter fast på behållarens undersida håller optimal fuktighetsnivå för grundlig rengöring.
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