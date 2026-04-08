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Moppningstillbehör

CP0720

Moppningstillbehör

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Använd det med ett dammsugarmunstycke för att dammsuga och moppa samtidigt. Fyll vattenbehållaren med vatten eller rengöringsmedel. Mikrofiberkuddarna som sitter fast på behållarens undersida håller optimal fuktighetsnivå för grundlig rengöring.

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  • 8 April 2026

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