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Utgått
Njut av musik från din iPod/iPhone/iPad med suveränt ljud
Njut av stort ljud från det här imponerande höga Philips dockningssystemet som har ett 2.1-högtalarsystem, en kraftfull inbyggd subwoofer och 120 W uteffekt. Dessutom är den här eleganta och unika högtalaren en docka att enkelt ansluta till för iPod/iPhone/iPad.
Docka för iPod/iPhone/iPad
Det här systemet har total uteffekt på 120 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet), som är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.
Unik torndesign som passar ditt sätt att leva.
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4.5
av 5
4
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
miguelin1995
18/09/2017
España
Muy bueno
El docking cambia y es compatible con los antiguos iPhone y con los nuevos con lightning lleva CD, USB, gran potencia, buena calidad de sonido, dificilmente mejorable
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC5070 sistema docking
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC5070 sistema docking
18/01/2012
France
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC5070 Station d'accueil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC5070 Station d'accueil
BenB
10/04/2012
Nederland
strak design met goede geluidskwaliteit
easy to use apparaat, prima geluid en goede aansluitmogelijkheden (iPad,iPod, USB) en goede FM tuner
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC5070 dockinggeluidssysteem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC5070 dockinggeluidssysteem