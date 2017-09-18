ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Produktfoto framifrån
  • Alternativt produktfoto
  • Primär bild
  • Produktfoto framifrån
  • Alternativt produktfoto
  • Primär bild

Utgått

dockningsljudsystem

DC5070/10

4.5

| (4) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Njut av musik från din iPod/iPhone/iPad med suveränt ljud

Njut av stort ljud från det här imponerande höga Philips dockningssystemet som har ett 2.1-högtalarsystem, en kraftfull inbyggd subwoofer och 120 W uteffekt. Dessutom är den här eleganta och unika högtalaren en docka att enkelt ansluta till för iPod/iPhone/iPad.

Visa alla fördelar

Besatt av ljud

Njut av musik från din iPod/iPhone/iPad med suveränt ljud

  • Docka för iPod/iPhone/iPad

Total uteffekt på 120 W RMS

Total uteffekt på 120 W RMS

Det här systemet har total uteffekt på 120 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet), som är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.

Unik torndesign som passar ditt sätt att leva

Unik torndesign som passar ditt sätt att leva.

En fjärrkontroll för systemet och iPod

En fjärrkontroll för systemet och iPod

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.5

av 5

4

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

18/09/2017

España

España

Muy bueno

El docking cambia y es compatible con los antiguos iPhone y con los nuevos con lightning lleva CD, USB, gran potencia, buena calidad de sonido, dificilmente mejorable

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC5070 sistema docking

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC5070 sistema docking

18/01/2012

France

France

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC5070 Station d'accueil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC5070 Station d'accueil

10/04/2012

Nederland

Nederland

strak design met goede geluidskwaliteit

easy to use apparaat, prima geluid en goede aansluitmogelijkheden (iPad,iPod, USB) en goede FM tuner

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC5070 dockinggeluidssysteem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC5070 dockinggeluidssysteem

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.