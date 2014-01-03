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Utgått

Mikromusiksystem

DCB2077/10

2.5

| (2) Recensioner

Ljud som passar ditt hem

Docka och lyssna på din iPod/iPhone/iPad eller slå på radion och få kristallklar DAB+. Det här DCB2077/10-mikroljudsystemet från Philips har sensationellt ljud och passar dessutom i alla hem.

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Besatt av ljud

Ljud som passar ditt hem

  • Docka för iPod/iPhone/iPad

  • DAB+

Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.5

av 5

2

Recensioner

5
3
2

03/01/2014

United Kingdom

United Kingdom

compact but dynamic

This micro system takes very little space but has a great output. Easy to set up and easy to use. Superb value for a very good product.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCB2077 Micro music system

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCB2077 Micro music system

01/03/2014

Suisse

Suisse

Tonqualität schlecht!

Ich hatte den DCB2077 für die Küche gekauft. Das Design und die Bedienung des Gerätes sind sehr gut. Der Empfang von DAB+ ist ebenfalls sehr gut. Schade kann ich das Gerät nicht gebrauchen weil die Tonqualität schlecht ist. Bei jeder Einstellung des Equalizers tönt das Gerät sehr dumpf. Die Tonqualität entspricht in keiner Weise der Werbung!

Den här recensionen skrevs för DCB2077 Mini Stereoanlage

Den här recensionen skrevs för DCB2077 Mini Stereoanlage

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