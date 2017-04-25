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Utgått
DCB2270/10
Ljudsystem som passar ditt hem
Spela upp och ladda alla iPod-/iPhone-/iPad-modeller med DualDock via Lightning- och 30-stiftskontakt och få DAB+. Det här mikromusiksystemet har sensationellt ljud och passar dessutom i alla hem med 2-i-1-bordsstativet för flexibel placering
DualDock för iPod/iPhone/iPad
Bords- eller väggmontering
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
Max 20 W
Philips innovativa DualDock med Lightning och 30-stiftskontakt kan ladda och spela upp ljud på alla Apple-enheter. En slimmad design kombineras med enkel funktionalitet så att kan du växla mellan olika anslutningar på ett ögonblick. Lyssna på dina favoritlåtar oavsett vilken Apple-enhet du vill använda.
MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.
2.0
av 5
7
Recensioner
Werni66
25/04/2017
Deutschland
Schlechte Bedienung, schlechtes Display
Guter Klang, schlechte Bedienung, aber man kann ja nur einen Sender oder Medium hören, dann ist alles Gut.
Den här recensionen skrevs för DCB2270 Mini Stereoanlage
Den här recensionen skrevs för DCB2270 Mini Stereoanlage
me100
20/08/2014
Suisse
Weckradio ungeeignet
guter ton, viele möglichkeiten, Bedienung und programmierung der weckzeiten umständlich und nicht intuitiv. Nach 30min stellt der Wecker immer wieder ab!!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCB2270 Mini Stereoanlage
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCB2270 Mini Stereoanlage
EndnuEngangSkuffet
04/01/2015
Danmark
Ikke brugbar til områder med lidt dårlig dækning
På nøjagtig samme måde som andre Philips produkter kan den ikke bruges til at modtage hverken DAB eller FM. I hvert fald ikke problemfrit. Vi har i årevis haft problemer med modtagelse hvor vi bor, og aldrig har nogen kunne hjælpe os dermed. Glade var vi da vi så fik en ny DAB modtager, for så burde problemerne være overstået. Det var det ikke. Dog var der ikke støj mere, nu var det bare udfald og "tom" lyd.
Den här recensionen skrevs för DCB2270 Mikromusiksystem
Den här recensionen skrevs för DCB2270 Mikromusiksystem