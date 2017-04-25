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Utgått

Mikromusiksystem

DCB2270/10

2

| (7) Recensioner

Ljudsystem som passar ditt hem

Spela upp och ladda alla iPod-/iPhone-/iPad-modeller med DualDock via Lightning- och 30-stiftskontakt och få DAB+. Det här mikromusiksystemet har sensationellt ljud och passar dessutom i alla hem med 2-i-1-bordsstativet för flexibel placering

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Besatt av ljud

Ljudsystem som passar ditt hem

  • DualDock för iPod/iPhone/iPad

  • Bords- eller väggmontering

  • CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

  • Max 20 W

DualDock för att ladda och spela från Apple-enheter (Lightning- och 30-stiftskontakter)

DualDock för att ladda och spela från Apple-enheter (Lightning- och 30-stiftskontakter)

Philips innovativa DualDock med Lightning och 30-stiftskontakt kan ladda och spela upp ljud på alla Apple-enheter. En slimmad design kombineras med enkel funktionalitet så att kan du växla mellan olika anslutningar på ett ögonblick. Lyssna på dina favoritlåtar oavsett vilken Apple-enhet du vill använda.

Total uteffekt på 20 W RMS

Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW

Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW

MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.0

av 5

7

Recensioner

5
4

25/04/2017

Deutschland

Deutschland

Schlechte Bedienung, schlechtes Display

Guter Klang, schlechte Bedienung, aber man kann ja nur einen Sender oder Medium hören, dann ist alles Gut.

Den här recensionen skrevs för DCB2270 Mini Stereoanlage

Den här recensionen skrevs för DCB2270 Mini Stereoanlage

20/08/2014

Suisse

Suisse

Weckradio ungeeignet

guter ton, viele möglichkeiten, Bedienung und programmierung der weckzeiten umständlich und nicht intuitiv. Nach 30min stellt der Wecker immer wieder ab!!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCB2270 Mini Stereoanlage

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCB2270 Mini Stereoanlage

04/01/2015

Danmark

Danmark

Ikke brugbar til områder med lidt dårlig dækning

På nøjagtig samme måde som andre Philips produkter kan den ikke bruges til at modtage hverken DAB eller FM. I hvert fald ikke problemfrit. Vi har i årevis haft problemer med modtagelse hvor vi bor, og aldrig har nogen kunne hjælpe os dermed. Glade var vi da vi så fik en ny DAB modtager, for så burde problemerne være overstået. Det var det ikke. Dog var der ikke støj mere, nu var det bare udfald og "tom" lyd.

Den här recensionen skrevs för DCB2270 Mikromusiksystem

Den här recensionen skrevs för DCB2270 Mikromusiksystem

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