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Utgått
Ljud som passar ditt hem
Docka och njut av musik från din iPod/iPhone/iPad eller lyssna på kristallklar, knasterfri DAB+-radio. wOOx-tekniken ger en djupare bas, och de smarta väggmonteringsalternativen gör hemmet lite snyggare.
Docka för iPod/iPhone/iPad
DAB+
40 W
Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone/iPad! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till Philips-systemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone/iPad under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Systemet laddar den bärbara enheten när den är dockad.
Den här Philips-högtalaren har en total uteffekt på 40 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet) och är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.
Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.
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3.9
av 5
13
Recensioner
85%
rekommenderar den här produkten
DrJames
22/08/2012
United Kingdom
Sleek and stylish design with better than expected performance.
I opted for the DCB3070 over the 2070 given the featured wOOx technology, 40 Watt RMS and the more stylish design & I couldn't be more pleased with my purchase. Standing proudly on its stand in my moderately sized kitchen (wall mounting available) it certainly looks the part and has drawn out positive comments from several visitors. The DAB/FM/CD/MP3-in/iPod dock all work perfectly with minimal effort or skill to get it all set up (took less than 5 mins and was fairly self explanatory). The sound is impressive for a micro-system of its size and the added wOOx system delivers deep bass even with the volume is turned up (though can be a bit 'barky' on MP3 tracks created with a lot of bass). Worth every penny. Would definately recommend.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCB3070 Micro music system
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCB3070 Micro music system
Mikeange
22/07/2012
United Kingdom
this product was very easy to set up and sounds really good
great little Cd player and digital radio sounds excellent and very easy to use, I do not use the dock but i imagine that would be good too. the DAB radio works really well no extra ariel
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCB3070 Micro music system
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCB3070 Micro music system
Kev365
22/07/2012
United Kingdom
this product was very easy to set up and sounds really good
great little Cd player and digital radio sounds excellent and very easy to use, I do not use the dock but i imagine that would be good too. the DAB radio works really well no extra ariel
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCB3070 Micro music system
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCB3070 Micro music system