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Utgått

dockningssystem för underhållning

DCB352/10

3.8

| (12) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten

Besatt av ljud

Lyssna på din iPod/iPhone/iPad-musik med suveränt ljud på Philips DCB352-dockningssystem för underhållning. I det här systemet kombineras snygg design i cool metallic med DAB+ och totalt 30 W RMS-uteffekt för ett verkligt dynamiskt ljud.

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Snygg dockningsstation

Besatt av ljud

  • Docka för iPod/iPhone/iPad

  • DAB+

Spela och ladda din iPod/iPhone/iPad

Spela och ladda din iPod/iPhone/iPad

Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone/iPad! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till Philips-systemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone/iPad under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Systemet laddar den bärbara enheten när den är dockad.

Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

12

Recensioner

83%

rekommenderar den här produkten

3
2

10/09/2013

United Kingdom

United Kingdom

Excellent compacked Uint

Easy to set-up, DAB is good from aerial provided. C D player works just fine, USB is an added extra. Can't ask for anything else at the price.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCB352 docking entertainment system

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCB352 docking entertainment system

09/08/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great looks and terrific sound

This is a good looking and compact unit with great sound. I had no problems setting it up but saving radio channels was a bit fiddly. Some people are critical of the display but my set is away from the window and it is clear and easy to read. Much better than my old dab radio which has a poor display. Sound quality for cd and dab is excellent. Even fm is not too bad. My local radio station is not yet digital so I listen on fm - very clear sound with just a hint of background hiss. Some other stations are worse. I tried the usb connection by preparing a play list of old rock and pop tracks on the computer and copying them to a usb stick. This plays remarkably well on the Philips considering the variable source quality.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCB352 docking entertainment system

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCB352 docking entertainment system

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Stylish and powerful

Bought this docking system for my home to use with the iPod. What can I say have been hugely impressed. Not only does it look really stylish but it very simple to use as well. I don't play my music so loud that the neighbours are rocking to it but with this system you could. If I play it loud enough to hear in another room the sound is still crystal clear. Excellent

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCB352 docking entertainment system

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCB352 docking entertainment system

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