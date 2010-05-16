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Utgått
DCM105/12
Besatt av ljud
Docka din iPod-spelare. Lyssna på musik genom att använda en enda enkel kontroll. Utmärkt ljud och snygg design. Luta dig tillbaka, slappna av och njut av musik hela dagen, på ditt sätt.
Docka för iPod
Kompakt design som passar var som helst och vem som helst. Det kompakta setet passar i alla rum på grund av sin tunna design och storlek.
Uppspelning av musik på iPod samt laddning
Philips är känt för att tillverka produkter som är kompatibla med många skivformat som är tillgängliga på marknaden. Med det här ljudsystemet kan du lyssna på musik från CD, CD-R och CD-RW. CD-RW-kompatibel betyder att ljudsystemet kan spela upp både CD-R- och CD-RW-skivor. På CD-R-skivor kan du spela in en gång och de kan användas i alla CD-spelare. På CD-RW-skivor du spela över redan inspelad information många gånger, och de kan användas i kompatibla CD-spelare.
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