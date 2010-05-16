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Utgått

Kubmikroljudsystem

DCM105/12

Besatt av ljud

Docka din iPod-spelare. Lyssna på musik genom att använda en enda enkel kontroll. Utmärkt ljud och snygg design. Luta dig tillbaka, slappna av och njut av musik hela dagen, på ditt sätt.

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Ljud som passar ditt hem

Besatt av ljud

  • Docka för iPod

Kompakt design som passar var som helst och vem som helst

Kompakt design som passar var som helst och vem som helst. Det kompakta setet passar i alla rum på grund av sin tunna design och storlek.

Uppspelning av musik på iPod samt laddning

Uppspelning av musik på iPod samt laddning

Spela CD, CD-R och CD-RW

Spela CD, CD-R och CD-RW

Philips är känt för att tillverka produkter som är kompatibla med många skivformat som är tillgängliga på marknaden. Med det här ljudsystemet kan du lyssna på musik från CD, CD-R och CD-RW. CD-RW-kompatibel betyder att ljudsystemet kan spela upp både CD-R- och CD-RW-skivor. På CD-R-skivor kan du spela in en gång och de kan användas i alla CD-spelare. På CD-RW-skivor du spela över redan inspelad information många gånger, och de kan användas i kompatibla CD-spelare.

Tekniska specifikationer

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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