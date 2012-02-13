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Utgått
DCM1130/12
Slappna av med fantastisk musik
Anslut till ett eluttag - och få fylligt ljud - när du dockar och laddar din iPod/iPhone på Philips Micro System. Dynamic Bass Boost frestar öronen medan den snygga, kompakta designen förbättrar vilken plats som helst och kittlar dina sinnen.
Med 30-stiftskontakt
för iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
10 W
Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till dockningssystemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Dockningssystemet för underhållning laddar den bärbara enheten när den är dockad.
Med en praktisk fjärrkontroll bekvämt i handen behöver du bara luta dig tillbaka.
Det här Philips-musiksystemet har en total uteffekt på 10 RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet) och är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.
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