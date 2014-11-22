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Utgått

Mikromusiksystem

DCM1170/12

2.3

| (4) Recensioner

Ljud som passar ditt hem

Det här Philips-mikromusiksystemet är kompatibelt med Lightning-kontakten i iPhone 5 och levererar fantastiskt ljud samt har en snygg och stilfull design. Luta dig tillbaka och koppla av när du njuter av din musik på ditt sätt, med den enkla fjärrkontrollen.

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Besatt av ljud

Ljud som passar ditt hem

  • med Lightning-kontakt

  • för iPod/iPhone

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Max 20 W

Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten

Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten

Lyssna på din favoritmusik medan du laddar iPod/iPhone via den nya Lightning-kontakten! Docka den bara direkt på högtalaren för att spela upp utvalda låtar med fantastiskt ljud. Den laddar även enheten medan musiken spelas upp, så du behöver inte oroa dig för att batteriet ska laddas ur.

Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.3

av 5

4

Recensioner

4
3

22/11/2014

France

France

Bravo !

Un produit épuré , simple d ' utilisation et avec un rapport qualité - prix vraiment correct . Le son est chaud , riche et puissant ( toute proportion gardée ) .Idéal pour une petite pièce ( chambre ou bureau ) . J 'adore !

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM1170 Microchaîne

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM1170 Microchaîne

19/07/2016

France

France

Pas génial

La radio n'est pas RDS, c'est un peu une honte. Les MP3 à partir d'une clé USB, c'est la galère à mort à faire marcher. Bref, cette chaîne n'a pas d'utilité si vous n'avez pas d'Iphone 5. En plus, la plaque de support de l'iphone 5 ne se retire pas, si vous souhaitez l'enlever, il faudra la casser. Le lecteur CD mets un temps fou à reconnaitre un CD. On se croirait sur une mini chaine d'il y a 15 ans...

Den här recensionen skrevs för DCM1170 Microchaîne

Den här recensionen skrevs för DCM1170 Microchaîne

06/03/2018

España

España

Fatal con el Iphone

Funcionó correctamente durante los dos primeros años. Pasado este tiempo la función ipod dejó de funcionar y ni carga ni puedo escuchar la música del Ipone. La solución que me aporta Philips??? mandar el equipo a Málaga pagando portes y reparación y esperar a que no hayan pasado 5 años porque si ha pasado 5 años ya no van a tener recambios!!!!! Increible....

Den här recensionen skrevs för DCM1170 Microcadena

Den här recensionen skrevs för DCM1170 Microcadena

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