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Utgått
DCM2020/12
Slappa till fantastisk musik
Spela upp musik och ladda din iPod/iPhone/iPad samtidigt. Även andra bärbara musikspelare kan anslutas till det här DCM2020/12-mikroljudsystemet via USB Direct eller MP3 Link. Lyssna på musik med det kraftfulla ljudet från Bass Reflex-högtalare.
med 30-stiftskontakt
för iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W
Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.
Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.
Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.
3.7
av 5
14
Recensioner
Tim146
17/06/2013
Nederland
Super
Het is een prima radio een super radio zelfs Je kan er van alles mee Hij is ook gemakkelijk te tillen Echt super Tim 17 juni 2013
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM2020 Micromuzieksysteem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM2020 Micromuzieksysteem
robasy
15/05/2012
Italia
ottimo
molto bello . qualita' ottima. sicuramente valuto l'acquisto di unaltro modello per altro locale della casa
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM2020 Sistema musicale micro
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM2020 Sistema musicale micro
Rita1
04/12/2013
België
Een aangenaam toestel
Aangenaam van klank,tuner met goede ontvangst én goede CD-speler.'Weerstaat' vlot aan dagdagelijks gebruik.Niet duur bij aankoop.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM2020 Micromuzieksysteem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM2020 Micromuzieksysteem