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Utgått

Mikromusiksystem

DCM2055/12

2.7

| (6) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten

Ljud som passar ditt hem

Fortsätt spela upp din bärbara musik när du kommer hem. Med det här mikrosystemet från Philips får du även en dockningsstation för iPod/iPhone och USB Direct för bärbara enheter. Systemet ser fantastiskt ut oavsett om du monterar det på väggen eller ställer det på ett bord.

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Besatt av ljud

Ljud som passar ditt hem

  • Docka för iPod/iPhone

Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW

Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.

Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.7

av 5

6

Recensioner

83%

rekommenderar den här produkten

5

23/04/2013

France

France

Verifierad köpare

BON RAPPORT QUALITE PRIX

Bonne réception des stationse Bon design et loock Facilité d'utilisation

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM2055 Microchaîne

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM2055 Microchaîne

23/04/2013

France

France

BON RAPPORT QUALITE PRIX

Bonne réception des stationse Bon design et loock Facilité d'utilisation

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM2055 Microchaîne

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM2055 Microchaîne

07/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Reasonable sound for size, stylish and compact but short on features.

In terms of form, this is a great little unit. Stylish, compact and yet unobtrusive, it will be equally at home as a feature or tucked out of the way. As for function, the unit is easy to setup and use and controls are intuitive both on the remote and the unit itself. However, functions are very basic. For bass and treble there are 5 settings to chose from - Pop, Jazz, Classic, Rock and Flat - the difference in each are marginal and independent bass and treble would be far more useful. The LED display is also very small and limits the amount of information that can be displaye. At the least, some reprogramming could enable the radio station name to remain displayed rather than the FM wavelength. Lack of digital reception is the most significant shortfall. However, for all that, this is a great unit for a kitchen or smaller room at a very reasonable price..

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM2055 Micro music system

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM2055 Micro music system

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