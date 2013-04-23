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Utgått
Ljud som passar ditt hem
Fortsätt spela upp din bärbara musik när du kommer hem. Med det här mikrosystemet från Philips får du även en dockningsstation för iPod/iPhone och USB Direct för bärbara enheter. Systemet ser fantastiskt ut oavsett om du monterar det på väggen eller ställer det på ett bord.
Docka för iPod/iPhone
Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.
Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.
Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.
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2.7
av 5
6
Recensioner
83%
rekommenderar den här produkten
almo62
23/04/2013
France
Verifierad köpare
BON RAPPORT QUALITE PRIX
Bonne réception des stationse Bon design et loock Facilité d'utilisation
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM2055 Microchaîne
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM2055 Microchaîne
jeanfacla
23/04/2013
France
BON RAPPORT QUALITE PRIX
Bonne réception des stationse Bon design et loock Facilité d'utilisation
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM2055 Microchaîne
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM2055 Microchaîne
JPR1
07/12/2015
United Kingdom
Reasonable sound for size, stylish and compact but short on features.
In terms of form, this is a great little unit. Stylish, compact and yet unobtrusive, it will be equally at home as a feature or tucked out of the way. As for function, the unit is easy to setup and use and controls are intuitive both on the remote and the unit itself. However, functions are very basic. For bass and treble there are 5 settings to chose from - Pop, Jazz, Classic, Rock and Flat - the difference in each are marginal and independent bass and treble would be far more useful. The LED display is also very small and limits the amount of information that can be displaye. At the least, some reprogramming could enable the radio station name to remain displayed rather than the FM wavelength. Lack of digital reception is the most significant shortfall. However, for all that, this is a great unit for a kitchen or smaller room at a very reasonable price..
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM2055 Micro music system
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM2055 Micro music system