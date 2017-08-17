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Utgått
DCM2060/12
Ljudsystem som passar ditt hem
Fortsätt spela upp din bärbara musik när du kommer hem. Med det här mikrosystemet DCM2060/12 från Philips får du även en dockningsstation för iPod/iPhone/iPad och USB Direct för bärbara enheter. Systemet ser fantastiskt ut oavsett om du monterar det på väggen eller ställer det på ett bord.
Docka för iPod/iPhone/iPad
Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.
Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.
Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.
4.0
av 5
20
Recensioner
Patrick58
17/08/2017
France
Verifierad köpare
Pratique et fiable
Possibilité de lecture de tout type de support, très bonne qualité du son.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM2060 Microchaîne
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM2060 Microchaîne
Mimi73000
17/08/2017
France
Verifierad köpare
Pratique et fiable
Possibilité de lecture de tout type de support, très bonne qualité du son.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM2060 Microchaîne
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM2060 Microchaîne
Fabriteko
30/01/2015
Italia
Ottimo
Io me lo sono goduto tantissimo, ottimo audio e funzioni ma poi sono passato all'iphone5 e mi servirebbe un adattatore che lo fa funzionare, ne ho trovato uno ma non va, purtroppo. Help me! Come radio lo uso ogni giorno come sveglia
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM2060 Sistema musicale micro
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM2060 Sistema musicale micro