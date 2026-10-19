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Utgått
DCM2260W/12
Ljudsystem som passar ditt hem
Spela upp och ladda alla iPod-, iPhone- och iPad-modeller med DualDock via Lightning- och 30-stiftskontakter. Det här mikromusiksystemet har ett sensationellt ljud och passar dessutom i alla hem med 2-i-1-bordsstativet för flexibel placering.
DualDock för iPod/iPhone/iPad
Bords- eller väggmontering
CD, MP3-CD, USB, FM
Max 20 W
Philips innovativa DualDock med Lightning och 30-stiftskontakt kan ladda och spela upp ljud på alla Apple-enheter. En slimmad design kombineras med enkel funktionalitet så att kan du växla mellan olika anslutningar på ett ögonblick. Lyssna på dina favoritlåtar oavsett vilken Apple-enhet du vill använda.
MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.
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