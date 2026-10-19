DualDock för att ladda och spela från Apple-enheter (Lightning- och 30-stiftskontakter)

Philips innovativa DualDock med Lightning och 30-stiftskontakt kan ladda och spela upp ljud på alla Apple-enheter. En slimmad design kombineras med enkel funktionalitet så att kan du växla mellan olika anslutningar på ett ögonblick. Lyssna på dina favoritlåtar oavsett vilken Apple-enhet du vill använda.