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Utgått

Mikromusiksystem

DCM2260W/12

Ljudsystem som passar ditt hem

Spela upp och ladda alla iPod-, iPhone- och iPad-modeller med DualDock via Lightning- och 30-stiftskontakter. Det här mikromusiksystemet har ett sensationellt ljud och passar dessutom i alla hem med 2-i-1-bordsstativet för flexibel placering.

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Besatt av ljud

Ljudsystem som passar ditt hem

  • DualDock för iPod/iPhone/iPad

  • Bords- eller väggmontering

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Max 20 W

DualDock för att ladda och spela från Apple-enheter (Lightning- och 30-stiftskontakter)

DualDock för att ladda och spela från Apple-enheter (Lightning- och 30-stiftskontakter)

Philips innovativa DualDock med Lightning och 30-stiftskontakt kan ladda och spela upp ljud på alla Apple-enheter. En slimmad design kombineras med enkel funktionalitet så att kan du växla mellan olika anslutningar på ett ögonblick. Lyssna på dina favoritlåtar oavsett vilken Apple-enhet du vill använda.

Total uteffekt på 20 W RMS

Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW

Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW

MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.

Tekniska specifikationer

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