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Utgått
DCM278/12
Besatt av ljud
Spela upp musik från din iPhone/iPod med överlägset ljud samtidigt som du laddar upp den med Philips tunna mikromusiksystem. Den tunna, kompakta designen är även väggmonterbar och passar överallt. USB Direct ger ytterligare uppspelningsalternativ.
docka för iPhone/iPod
Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.
Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.
Det här Philips-musiksystemet har en total uteffekt på 10 RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet) och är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.
3.9
av 5
14
Recensioner
énae1964
05/12/2015
France
Très bonne utilisation simple
La qualité du sons est assez bonne, ne chauffe pas trop, mais il faut faire gaffe à la télécommande que je vais devoir racheter mais elle a quand même tenu plus de 3 ans . On peut tout connecter, sa donne un bon son.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM278 Élégante microchaîne
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM278 Élégante microchaîne
énae1964
05/12/2015
France
Très bonne utilisation simple
La qualité du sons est assez bonne, ne chauffe pas trop, mais il faut faire gaffe à la télécommande que je vais devoir racheter mais elle a quand même tenu plus de 3 ans . On peut tout connecter, sa donne un bon son.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM278 Élégante microchaîne
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM278 Élégante microchaîne
lukecerny
10/09/2013
Italia
OTTIMO DESIGN AD UN PREZZO CONTENUTO
Il prodotto è esteticamente molto gradevole, la qualità del suono è pulita. Ha una dock a scomparsa, quindi chi non ha iphone la può tranquillamente tenere chiusa. Si può appendere al muro, cosa non molto frequente nei micro hi-fi
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM278 Micro Hi-Fi System
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM278 Micro Hi-Fi System