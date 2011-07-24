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Utgått

Tunt mikroljudsystem

DCM292/12

4.2

| (30) Recensioner | 93% rekommenderar den här produkten

Besatt av ljud

Spela upp musik och ladda din iPhone/iPod med Philips mikromusiksystem. Det är tunt och väggmonterbart och passar överallt. Lyssna på musik från dina CD-skivor, eller anslut din bärbara spelare till USB Direct eller MP3 Link så får du flexibilitet.

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Ljud som passar ditt hem

Besatt av ljud

  • docka för iPhone/iPod

Total uteffekt på 20 W RMS

Total uteffekt på 20 W RMS

Det här systemet har total uteffekt på 20 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet), som är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.

Motorstyrd skjutlucka på framsidan som ger stil och elegans

En frontmatad motorstyrd skjutlucka ger ännu mer elegans till systemets redan tunna och snygga design. Den stilrena men ändå funktionella skivluckan skjuts uppåt och nedåt vertikalt i en jämn rörelse när du trycker på knappen för att byta musik. Luta dig tillbaka och njut av dynamiska ljudprestanda medan du tittar på skivan som spelas genom det genomskinliga fönstret.

Flexibel placering med alternativ för väggmontering

Den perfekta kombinationen av tunn och mångsidig design – Philips ljudsystem är smart designad och smälter in i inredningen. Ljudsystemets basenhet utgörs av ett stativ så att systemet kan placeras säkert på en hylla eller i ett skåp. Monterar du det på väggen har du fortfarande samma flexibilitet som om du använder det fristående stativet.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

30

Recensioner

93%

rekommenderar den här produkten

24/07/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Great product, good sound quality, really pleased, fits well where intended!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM292 Sleek micro sound system

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM292 Sleek micro sound system

30/06/2015

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en niet zo duur.

Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en niet zo duur.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM292 Slank microgeluidssysteem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM292 Slank microgeluidssysteem

30/06/2015

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en niet zo duur.

Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en niet zo duur.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM292 Slank microgeluidssysteem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM292 Slank microgeluidssysteem

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