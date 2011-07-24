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Utgått
Besatt av ljud
Spela upp musik och ladda din iPhone/iPod med Philips mikromusiksystem. Det är tunt och väggmonterbart och passar överallt. Lyssna på musik från dina CD-skivor, eller anslut din bärbara spelare till USB Direct eller MP3 Link så får du flexibilitet.
docka för iPhone/iPod
Det här systemet har total uteffekt på 20 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet), som är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.
En frontmatad motorstyrd skjutlucka ger ännu mer elegans till systemets redan tunna och snygga design. Den stilrena men ändå funktionella skivluckan skjuts uppåt och nedåt vertikalt i en jämn rörelse när du trycker på knappen för att byta musik. Luta dig tillbaka och njut av dynamiska ljudprestanda medan du tittar på skivan som spelas genom det genomskinliga fönstret.
Den perfekta kombinationen av tunn och mångsidig design – Philips ljudsystem är smart designad och smälter in i inredningen. Ljudsystemets basenhet utgörs av ett stativ så att systemet kan placeras säkert på en hylla eller i ett skåp. Monterar du det på väggen har du fortfarande samma flexibilitet som om du använder det fristående stativet.
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4.2
av 5
30
Recensioner
93%
rekommenderar den här produkten
Mini23
24/07/2011
United Kingdom
Great product
Great product, good sound quality, really pleased, fits well where intended!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM292 Sleek micro sound system
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM292 Sleek micro sound system
djon
30/06/2015
Nederland
Verifierad köpare
Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en niet zo duur.
Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en niet zo duur.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM292 Slank microgeluidssysteem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM292 Slank microgeluidssysteem
setter
30/06/2015
Nederland
Verifierad köpare
Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en niet zo duur.
Ik ben zeer tevreden met mijn aankoop, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en niet zo duur.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM292 Slank microgeluidssysteem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM292 Slank microgeluidssysteem