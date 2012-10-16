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Utgått

Mikromusiksystem

DCM3060/12

3.9

| (8) Recensioner | 88% rekommenderar den här produkten

Ljudsystem som passar ditt hem

Docka din iPod/iPhone/iPad eller anslut andra enheter via USB Direct – och njut av wOOx-teknikens dånande bas. Philips mikromusiksystemet DCM3060/12 är smart designat med väggmonteringsalternativ och ger ett fantastiskt ljud med stil.

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Besatt av ljud

Ljudsystem som passar ditt hem

  • Docka för iPod/iPhone/iPad

  • 40 W

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW

Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.

USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

Motorstyrd skjutlucka på framsidan som ger stil och elegans

Motorstyrd skjutlucka på framsidan som ger stil och elegans

En frontmatad motorstyrd skjutlucka ger ännu mer elegans till systemets redan tunna och snygga design. Den stilrena men ändå funktionella skivluckan skjuts uppåt och nedåt vertikalt i en jämn rörelse när du trycker på knappen för att byta musik. Luta dig tillbaka och njut av dynamiska ljudprestanda medan du tittar på skivan som spelas genom det genomskinliga fönstret.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.9

av 5

8

Recensioner

88%

rekommenderar den här produkten

2

16/10/2012

Deutschland

Deutschland

Ein tolles preiswertes Produkt

Das Gerät entspricht voll den Erwartungen. Wir betreiben dier Anlage mit einem iPad2 und sind sehr zufrieden.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM3060 Mini Stereoanlage

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM3060 Mini Stereoanlage

05/09/2012

España

España

Es lo que estaba buscando

Es ideal para un dormitorio y tiene un sonido muy bueno

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM3060 Microcadena

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM3060 Microcadena

15/08/2012

Italia

Italia

eccellente

l'audio è ottimo. Non è molto pratico l'utilizzo dal telecomando ma potrei non essere io bravo e comunque è buono

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM3060 Sistema musicale micro

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM3060 Sistema musicale micro

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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