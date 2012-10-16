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Utgått
Ljudsystem som passar ditt hem
Docka din iPod/iPhone/iPad eller anslut andra enheter via USB Direct – och njut av wOOx-teknikens dånande bas. Philips mikromusiksystemet DCM3060/12 är smart designat med väggmonteringsalternativ och ger ett fantastiskt ljud med stil.
Docka för iPod/iPhone/iPad
40 W
Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.
I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.
En frontmatad motorstyrd skjutlucka ger ännu mer elegans till systemets redan tunna och snygga design. Den stilrena men ändå funktionella skivluckan skjuts uppåt och nedåt vertikalt i en jämn rörelse när du trycker på knappen för att byta musik. Luta dig tillbaka och njut av dynamiska ljudprestanda medan du tittar på skivan som spelas genom det genomskinliga fönstret.
3.9
av 5
8
Recensioner
88%
rekommenderar den här produkten
Oldie72
16/10/2012
Deutschland
Ein tolles preiswertes Produkt
Das Gerät entspricht voll den Erwartungen. Wir betreiben dier Anlage mit einem iPad2 und sind sehr zufrieden.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM3060 Mini Stereoanlage
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM3060 Mini Stereoanlage
perotjcm
05/09/2012
España
Es lo que estaba buscando
Es ideal para un dormitorio y tiene un sonido muy bueno
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM3060 Microcadena
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM3060 Microcadena
Lorenz
15/08/2012
Italia
eccellente
l'audio è ottimo. Non è molto pratico l'utilizzo dal telecomando ma potrei non essere io bravo e comunque è buono
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM3060 Sistema musicale micro
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM3060 Sistema musicale micro