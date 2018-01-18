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Utgått

Mikromusiksystem

DCM3155/12

4.4

| (8) Recensioner | 88% rekommenderar den här produkten

Ljud som passar ditt hem

Det här mikroljudsystemet från Philips är kompatibelt med iPhone 5:s Lightning-kontakt, och använder wOOx-teknik för kraftfull bas. Den vinklade högtalardesignen ger en bred stereoljudupplevelse och monoblock-designen passar alla hem.

Visa alla fördelar

Besatt av ljud

Ljud som passar ditt hem

  • med Lightning-kontakt

  • för iPod/iPhone

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Max 50 W, bashögtalare

USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

Total uteffekt på 50 W RMS

Monoblock-design som passar in var som helst i hemmet

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.4

av 5

8

Recensioner

88%

rekommenderar den här produkten

3
2

18/01/2018

Italia

Italia

Bello e pratico

Design accattivante, buona qualità del suono. Il suo utilizzo è facile e intuitivo.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM3155 Sistema musicale micro

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25/12/2013

France

France

Design et son sont au rendez vous

Très bonne chaîne hifi élégante design. Avec toutes les fonctions d'une bonne chaîne à noter que l iPad mini se connecte également ce qui n'est pas mentionné.En plus.la couleur est tendance même couleur que ma table basse et son environnement.le top!!!!

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Den här recensionen skrevs för DCM3155 Microchaîne

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16/10/2013

Deutschland

Deutschland

Augenweide mit Klangerlebnis

Klein, sehr ansprechend und trotzdem sehr begeistert! Diese Micro Anlage besticht in erster Linie durch das edel wirkende Aussehen. Passt sehr gut in die heutige Zeit und ist mal nicht Schwarz. Auch was diese Anlage an Funktionen aufwartet ist nicht zu verachten! Als erstes natürlich der Lightning Anschluss für das iPhone 5. Aber es findet auch das iPad 4 perfekten Halt, da noch zusätzliche Auflagegummis angebracht sind! Musik über USB, Line-In und CD werden sauber wieder gegeben. Auch selbst erstellte CDs werden abgespielt. Zusatzfunktionen wie Sleeptimer sind auch nicht zu verachten. Der Radioempfang ist trotz dieser Wurfantenne (Kabel) sehr klar und sauber! Im Klang steht diese Anlage anderen in Nichts nach und liefert einen sauberen Klang mit angenehmen Bässen.

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Den här recensionen skrevs för DCM3155 Mini Stereoanlage

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