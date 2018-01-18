Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Ljud som passar ditt hem
Det här mikroljudsystemet från Philips är kompatibelt med iPhone 5:s Lightning-kontakt, och använder wOOx-teknik för kraftfull bas. Den vinklade högtalardesignen ger en bred stereoljudupplevelse och monoblock-designen passar alla hem.
med Lightning-kontakt
för iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
Max 50 W, bashögtalare
I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.
4.4
av 5
8
Recensioner
88%
rekommenderar den här produkten
morgip
18/01/2018
Italia
Bello e pratico
Design accattivante, buona qualità del suono. Il suo utilizzo è facile e intuitivo.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM3155 Sistema musicale micro
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM3155 Sistema musicale micro
Meriva22
25/12/2013
France
Design et son sont au rendez vous
Très bonne chaîne hifi élégante design. Avec toutes les fonctions d'une bonne chaîne à noter que l iPad mini se connecte également ce qui n'est pas mentionné.En plus.la couleur est tendance même couleur que ma table basse et son environnement.le top!!!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM3155 Microchaîne
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM3155 Microchaîne
Andigraphie
16/10/2013
Deutschland
Augenweide mit Klangerlebnis
Klein, sehr ansprechend und trotzdem sehr begeistert! Diese Micro Anlage besticht in erster Linie durch das edel wirkende Aussehen. Passt sehr gut in die heutige Zeit und ist mal nicht Schwarz. Auch was diese Anlage an Funktionen aufwartet ist nicht zu verachten! Als erstes natürlich der Lightning Anschluss für das iPhone 5. Aber es findet auch das iPad 4 perfekten Halt, da noch zusätzliche Auflagegummis angebracht sind! Musik über USB, Line-In und CD werden sauber wieder gegeben. Auch selbst erstellte CDs werden abgespielt. Zusatzfunktionen wie Sleeptimer sind auch nicht zu verachten. Der Radioempfang ist trotz dieser Wurfantenne (Kabel) sehr klar und sauber! Im Klang steht diese Anlage anderen in Nichts nach und liefert einen sauberen Klang mit angenehmen Bässen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM3155 Mini Stereoanlage
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM3155 Mini Stereoanlage