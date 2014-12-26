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Utgått
Ljud som passar ditt hem
Det här Philips-mikroljudsystemet är kompatibelt med iPhone 5:s och iPad Minis Lightning-anslutning, och har en aktiv subwoofer för kraftfull bas. Den vinklade högtalardesignen ger ett brett stereoljud och monoblock-designen passar alla hem.
med Lightning-kontakt
för iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
80 W max, 2.1-system
Lyssna på din favoritmusik medan du laddar iPod/iPhone/iPad via den nya Lightning-kontakten! Docka den bara direkt på högtalaren för att spela upp utvalda låtar med fantastiskt ljud. Den laddar även enheten medan musiken spelas upp, så du behöver inte oroa dig för att batteriet ska laddas ur.
I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.
Ljudingången möjliggör direktuppspelning av ljudinnehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket praktisk eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.
4.5
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
AlexanderDick
26/12/2014
Deutschland
Guter Klang, kompakt und günstig
Wir benutzen die Kompaktanlage seit einem halben Jahr und sind voll zufrieden.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM3175 Mini Stereoanlage
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM3175 Mini Stereoanlage
DOMI04
08/08/2013
France
PRODUIT FACILE A DISPOSER DANS LA MAISON VU L'ENCOMBREMENT
LE SON EST TRES BON ET L'APPAREIL EST FACILE A METTRE EN OEUVRE
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM3175 Microchaîne
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM3175 Microchaîne