ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Produktfoto framifrån
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Produktfoto framifrån
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto på produkt som används
  • Foto av förpackningen
  • Produktfoto framifrån
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Produktfoto framifrån
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto på produkt som används
  • Foto av förpackningen

Utgått

Mikromusiksystem

DCM3175/12

4.5

| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Ljud som passar ditt hem

Det här Philips-mikroljudsystemet är kompatibelt med iPhone 5:s och iPad Minis Lightning-anslutning, och har en aktiv subwoofer för kraftfull bas. Den vinklade högtalardesignen ger ett brett stereoljud och monoblock-designen passar alla hem.

Visa alla fördelar

Besatt av ljud

Ljud som passar ditt hem

  • med Lightning-kontakt

  • för iPod/iPhone/iPad

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 80 W max, 2.1-system

Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten

Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten

Lyssna på din favoritmusik medan du laddar iPod/iPhone/iPad via den nya Lightning-kontakten! Docka den bara direkt på högtalaren för att spela upp utvalda låtar med fantastiskt ljud. Den laddar även enheten medan musiken spelas upp, så du behöver inte oroa dig för att batteriet ska laddas ur.

USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

Ljudingång för bärbar musikuppspelning

Ljudingång för bärbar musikuppspelning

Ljudingången möjliggör direktuppspelning av ljudinnehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket praktisk eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.5

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

26/12/2014

Deutschland

Deutschland

Guter Klang, kompakt und günstig

Wir benutzen die Kompaktanlage seit einem halben Jahr und sind voll zufrieden.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM3175 Mini Stereoanlage

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM3175 Mini Stereoanlage

08/08/2013

France

France

PRODUIT FACILE A DISPOSER DANS LA MAISON VU L'ENCOMBREMENT

LE SON EST TRES BON ET L'APPAREIL EST FACILE A METTRE EN OEUVRE

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM3175 Microchaîne

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM3175 Microchaîne

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.