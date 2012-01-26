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Utgått
Besatt av ljud
Spela upp musik från flera olika källor med rent, detaljerat ljud – tack vare en dome tweeter – på Philips Classic mikrosystem. Spela musik och ladda din iPod/iPhone och få en mäktig musikupplevelse med MP3-CD-uppspelning, MP3 Link och USB Direct.
docka för iPhone/iPod
100 W
Dome tweeter-högtalare återger höga och medelhöga frekvenser klart, vilket förbättrar den övergripande ljudkvaliteten från högtalarna. Genom en harmonisk blandning av oförvanskat och ofärgat mångsidigt ljud ger de såväl sång som instrument en ljudkvalitet och tonrenhet som, i kombination med woofer-högtalarna, balanserar det totala ljudet.
Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till dockningssystemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Dockningssystemet för underhållning laddar den bärbara enheten när den är dockad.
Med RDS (Radio Data System) ställer du in radiokanalerna utan att behöva komma ihåg frekvenserna. I standardläget visas stationsnamnet i stället för frekvensen på RDS-panelen, vilket underlättar inställningen. RDS-systemet tillåter att stationerna skickar ut textmeddelanden som nyheter och stationsinformation direkt till radion. I Europa är det vanligt att textinformation skickas ut på samma frekvens som man sänder radio på. Du kan välja om du vill ta emot antingen den vanliga RDS-informationen (stationsnamn) eller prenumerera på ytterligare textbaserade tjänster.
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4.1
av 5
9
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
ErdemHeceoglu
26/01/2012
United Kingdom
Amazing product
Amazing product with amazing sound quality but they have changed the speakers so the look different to the pic the now both look like the speaker on the right of the pic rather than being to different designs but overall a brilliant product and is well worth buying
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM377 Classic micro sound system
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM377 Classic micro sound system
Headphones123
26/01/2012
United Kingdom
Amazing product
Amazing product with amazing sound quality but they have changed the speakers so the look different to the pic the now both look like the speaker on the right of the pic rather than being to different designs but overall a brilliant product and is well worth buying
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM377 Classic micro sound system
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM377 Classic micro sound system
Flyinglatin
16/07/2011
United Kingdom
Excellent micro music system.
For my CD collection,laptop (iTunes),and iPod...it's just perfect!. Sound quality is great and upgrades your music listening experience a lot!,I'm a very pleased,satisfied customer.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM377 Classic micro sound system
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM377 Classic micro sound system