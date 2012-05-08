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Utgått

Hi-Fi-system med komponent

DCM713/12

4.7

| (7) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Besatt av ljud

Spela upp musik och ladda din iPhone/iPod med Philips Hi-Fi-komponentsystem. De högkvalitativa, svarta Hi-Gloss-högtalarna och aluminiumhöljet ger en känsla av klass och dome tweeter-högtalarna ger nyanserat och naturligt ljud.

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Besatt av ljud

  • docka för iPhone/iPod

  • Dome tweeter

  • 100 W

Total uteffekt på 100 W RMS

Total uteffekt på 100 W RMS

Det här systemet har total uteffekt på 100 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet), som är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.

Dome tweeter för detaljerat och naturligt ljud

Dome tweeter-högtalare återger höga och medelhöga frekvenser klart, vilket förbättrar den övergripande ljudkvaliteten från högtalarna. Genom en harmonisk blandning av oförvanskat och ofärgat mångsidigt ljud ger de såväl sång som instrument en ljudkvalitet och tonrenhet som, i kombination med woofer-högtalarna, balanserar det totala ljudet.

Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

7

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

08/05/2012

Deutschland

Deutschland

Ein hochwertiges Radio mit sehr guten Lautsprechern

Von mir und Personen die das Gerät gesehen haben, wurde der herausragende Klavierlack der Lautsprecher sehr positiv beurteilt. Kaufanreiz war der sehr gut zugängliche USB Anschluss. Der Klang der Lautsprecher ist tadellos.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM713 Component micro Hi-Fi system

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM713 Component micro Hi-Fi system

16/10/2011

France

France

Super son pour une si petite chaine hi-fi

Très satisfait de cette mini chaîne, qui m'a surprise par la qualité du son et la puissance malgré de si petits volumes. La fouction loudness est un plus.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM713 Chaîne Hi-Fi

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM713 Chaîne Hi-Fi

16/10/2011

France

France

Super son pour une si petite chaine hi-fi

Très satisfait de cette mini chaîne, qui m'a surprise par la qualité du son et la puissance malgré de si petits volumes. La fouction loudness est un plus.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM713 Chaîne Hi-Fi

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DCM713 Chaîne Hi-Fi

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