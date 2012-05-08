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Utgått
Besatt av ljud
Spela upp musik och ladda din iPhone/iPod med Philips Hi-Fi-komponentsystem. De högkvalitativa, svarta Hi-Gloss-högtalarna och aluminiumhöljet ger en känsla av klass och dome tweeter-högtalarna ger nyanserat och naturligt ljud.
docka för iPhone/iPod
Dome tweeter
100 W
Det här systemet har total uteffekt på 100 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet), som är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.
Dome tweeter-högtalare återger höga och medelhöga frekvenser klart, vilket förbättrar den övergripande ljudkvaliteten från högtalarna. Genom en harmonisk blandning av oförvanskat och ofärgat mångsidigt ljud ger de såväl sång som instrument en ljudkvalitet och tonrenhet som, i kombination med woofer-högtalarna, balanserar det totala ljudet.
Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.
4.7
av 5
7
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Logist
08/05/2012
Deutschland
Ein hochwertiges Radio mit sehr guten Lautsprechern
Von mir und Personen die das Gerät gesehen haben, wurde der herausragende Klavierlack der Lautsprecher sehr positiv beurteilt. Kaufanreiz war der sehr gut zugängliche USB Anschluss. Der Klang der Lautsprecher ist tadellos.
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Den här recensionen skrevs för DCM713 Component micro Hi-Fi system
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM713 Component micro Hi-Fi system
joril
16/10/2011
France
Super son pour une si petite chaine hi-fi
Très satisfait de cette mini chaîne, qui m'a surprise par la qualité du son et la puissance malgré de si petits volumes. La fouction loudness est un plus.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM713 Chaîne Hi-Fi
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM713 Chaîne Hi-Fi
Guidra
16/10/2011
France
Super son pour une si petite chaine hi-fi
Très satisfait de cette mini chaîne, qui m'a surprise par la qualité du son et la puissance malgré de si petits volumes. La fouction loudness est un plus.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM713 Chaîne Hi-Fi
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DCM713 Chaîne Hi-Fi