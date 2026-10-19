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Utgått

Vadderat stafflifodral

DLN1765/10

Smart fodral med vadderad konstruktion

Det ultimata vad gäller skydd och funktioner - det här förstärkta fodralet har en vaddering som också fungerar som ett stativ i flera vinklar för handsfree-visning, stående eller liggande. Ett smidigt, inre fodral som kan tas bort för smidigt skydd när du är i farten.

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som förvandlas till ett tvåvägs stativ

Smart fodral med vadderad konstruktion

  • för iPad 2

Ändra från stående till liggande för mångsidig visning

Det löstagbara inre fodralet kan ställas in i stående eller liggande läge för ytterst flexibel handsfree-visning.

Vadderad enhet skyddar framsidans display

Det här fodralet har en flott, vadderad enhet som har utformats för att skydda enhetens ömtåliga främre display.

Utformad för flera visningsvinklar

Fodralets interna vaddering har utformats med fina upphöjda kanter, med flera alternativ för perfekt visningsvinkel.

Tekniska specifikationer

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