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Utgått
DLN1765/10
Smart fodral med vadderad konstruktion
Det ultimata vad gäller skydd och funktioner - det här förstärkta fodralet har en vaddering som också fungerar som ett stativ i flera vinklar för handsfree-visning, stående eller liggande. Ett smidigt, inre fodral som kan tas bort för smidigt skydd när du är i farten.
för iPad 2
Det löstagbara inre fodralet kan ställas in i stående eller liggande läge för ytterst flexibel handsfree-visning.
Det här fodralet har en flott, vadderad enhet som har utformats för att skydda enhetens ömtåliga främre display.
Fodralets interna vaddering har utformats med fina upphöjda kanter, med flera alternativ för perfekt visningsvinkel.
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