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Utgått
DLN1769/10
Skydd som är lätt att bära med sig
Praktiskt när du är i farten. Fodralet är ett skydd i sig eller ryms i väskan, är tillverkat av tålig nylon och har en mjuk insida. Den justerbara remmen är inte bara bekväm att bära, utan kan även spännas fast på ett nackstöd i bilen för visning på resan!
för iPad och iPad 2
Det här fodralet är tillverkat i elegant, slitstark nylon som skyddar din enhet med stil.
Fodralets foder är tillverkat i ett mjukt material som skyddar enhetens yta när du bär den med dig.
Bär enheten i fodralet så att den skyddas när du är ute i farten, eller använd det som ett extra skyddslager i väskan eller ryggsäcken.
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