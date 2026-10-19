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Utgått

Bärväska

DLN1769/10

Skydd som är lätt att bära med sig

Praktiskt när du är i farten. Fodralet är ett skydd i sig eller ryms i väskan, är tillverkat av tålig nylon och har en mjuk insida. Den justerbara remmen är inte bara bekväm att bära, utan kan även spännas fast på ett nackstöd i bilen för visning på resan!

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med flerfunktionsanvändning

Skydd som är lätt att bära med sig

  • för iPad och iPad 2

Modernt nylonhölje

Det här fodralet är tillverkat i elegant, slitstark nylon som skyddar din enhet med stil.

Foder i mjukt material

Fodralets foder är tillverkat i ett mjukt material som skyddar enhetens yta när du bär den med dig.

Bärväskan fungerar på egen hand eller får plats i väskan

Bär enheten i fodralet så att den skyddas när du är ute i farten, eller använd det som ett extra skyddslager i väskan eller ryggsäcken.

Tekniska specifikationer

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